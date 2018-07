José Carlos Escribano: «La Malagueta es una plaza para tenerle cariño y nosotros se lo tenemos» Escribano en el portón que da acceso a la puerta grande Manolo Segura en la plaza de La Malagueta. / Migue Fernández El empresario de la plaza de Málaga afirma que el objetivo es incrementar el número de abonados en un 15% para alcanzar los 1.900 y destaca los incentivos puestos en marcha ANTONIO M. ROMERO Domingo, 22 julio 2018, 00:42

Tras un año asociados con Ramón Valencia, Simón Casas, Toño Matilla y ManuelMartínez Erice, los malagueños José Luis Martín Lorca y José Carlos Escribano se han hecho con el cien por cien de Toros del Mediterráneo, la empresa que gestiona La Malagueta. Martín Lorca y Escribano afrontan su primera feria de agosto en solitario en esta su segunda etapa al frente del coso del Paseo de Reding.

–¿Por qué decidieron quedarse con el cien por cien de la empresa?

–Porque no teníamos ningún motivo para dejar nuestra Málaga ni para renunciar a a un proyecto en el que creemos, que es situar a La Malagueta en una posición relevante en la temporada taurina española.

–¿Sus socios querían dejar la plaza?

–Los socios se incorporaron a este proyecto el año pasado y es de agradecer que estuvieran con nosotros. Después han visto que la plaza de toros de Málaga es dura y difícil y su implicación es menor que la nuestra. Nosotros tenemos la cabeza y el corazón aquí y ellos con la cabeza sólo no vieron suficiente el mantenerse con nosotros. Aún así ha sido una salida muy leal y entre caballeros donde han asumido todas sus responsabilidades. Ahora mismo el cien por cien de la empresa es de mi suegro (José Luis Martín Lorca) y mía y estamos con la misma ilusión con la que comenzamos el año pasado.

–¿Ha sido complicada la elaboración de los carteles?

–Como cualquier feria de peso en mitad de agosto es complicado porque, hoy por hoy, las figuras son escasas y en Málaga tenemos una feria larga con ocho festejos. Dicho esto, están las complicaciones normales de las responsabilidades que para un torero significa estar en Málaga. El objetivo que teníamos al principio de concepción del cartel se ha cumplido y entendemos que ha salido muy rematado. Queríamos que fuera una feria de temporada en medio de la temporada taurina, donde todos aquellos toreros que están haciendo temporada, que están toreando en plazas de primera y, por tanto, de mucho peso, pues estuvieran acartelados en Málaga. Junto a eso hemos contado con los grandes triunfadores de Valencia, Sevilla, Madrid,... incluidos los nuevos valores.

–¿Qué hace diferente a la Feria de Málaga de otras ferias de la temporada?

–Que están todos aquellos toreros que están llevando sobre sus espaldas la responsabilidad de la temporada 2018. Eso es importante.

–¿Por qué no está Morante?

–Por voluntad propia. El año pasado dijo que no y este año ha vuelto a decir que no. Se ha insistido pero no ha querido venir. Por lo tanto no es responsabilidad de la empresa.

–Javier Conde se cayó a última hora del cartel y denunció que le quería imponer una ganadería.

–Javier Conde, como cualquier torero, tiene sus exigencias y sus planteamientos. Las negociaciones fueron largas y él decidió no venir a un cartel que entendemos que es un cartel interesante con Castella y Perera ante toros de Fuente Ymbro.

«Málaga tiene una tipología de toro que no hay que exagerarla ni por arriba ni por abajo»

–¿Conde argumenta que le quisieron imponer una ganadería?

–Las imposiciones aquí habría que valorarlas en su justa medida. Hubo conversaciones con distintas propuestas y, al final, la que se puso encima de la mesa y quería la empresa era ese cartel, que es la Corrida Picassiana. Es respetable su decisión y tiene las puertas abiertas para que en un futuro pueda venir a La Malagueta.

–Tampoco está el novillero Juan Carlos Benítez, triunfador del año pasado en Málaga, ¿cuál es la razón?

–Es complicado. Ojalá tuviéramos soluciones para la amplia cantera de novilleros que, afortunadamente, hay en Málaga. El año pasado aprovechamos que el triunfador de 2016 del certamen de escuelas taurinas no hizo uso de su derecho de debutar con caballos en 2017, y decidimos dar oportunidades a seis novilleros malagueños. Cara a este año, Corruco de Algeciras, que ganó el certamen del año pasado, sí ha hecho uso de su derecho a dos novillos con lo cual de un festejo de seis oportunidades se quedó en uno de tres con una plaza ya ocupada. A partir de ahí se barajaron distintas opciones. Juan Carlos Benítez estuvo a punto de venir y he hablado con él para buscarle opciones en otras plazas.

–¿Cómo va la renovación de abonos?

–A muy bien ritmo, hay ambiente. Ahora mismo tenemos un 32% más de ritmo de abonos respecto a 2017. También es verdad que son los antiguos abonados. Nosotros trabajamos con la idea de incrementar el número de abonados en un 15%.

–¿Cuánto supondría ese aumento?

–En torno a unos 1.900 abonados, ahora son 1.650 y la idea es llegar a esa cifra. Esto es ir poco a poco. Ojalá fueran más porque la base es muy importante ampliarla.

«Morante no ha venido por decisión propia. Conde tiene las puertas abiertas para volver a la plaza»

–Han puesto ustedes en marcha un buen número de iniciativas para atraer abonados con descuenta, ¿está respondiendo el aficionado?

–Hay que mover el mercado. Las ofertas, hoy día, tienen que ser dinámicas, flexibles y, en ese sentido, estamos trabajando con los abonados. Destacaría el 'esportón del abonado', donde hay cupones de descuento en negocios hoteleros, comercios y restaurantes. Para la promoción hemos firmado un acuerdo con la Fundación del Toro de Lidia, que está funcionando muy bien, para, de un lado, ofrecer al asociado un plus en el descuento del abono que pasaría de un 20 a un 30%, y, por otro, los jóvenes de la fundación tienen un descuento en el abono del 70%. También hemos ofertado el abono junior, donde todo abonado tiene derecho a abonar a un menor de 18 años con un 40% de descuento o el abono especial para empresas con un 30% de descuento. Están teniendo todos muy buena acogida. Junto a ello, hemos apostado por la innovación y las nuevas tecnologías con un impulso a las redes sociales, la venta on-line de abonos y entradas sueltas y el canal de whatsapp para comunicarnos y tener informados a los abonados. Y se ha retrasado media hora el inicio del festejo, por lo que el 70% del sol estará en sombra al inicio del festejo.

–El mundo del toro reinventándose continuamente.

–Es nuestra obligación, no podemos quedarnos dormidos. Ahora mismo, el mundo del toro necesita de muchos incentivos, flexibilidad e ideas nuevas. El mundo del toro hay que cambiarlo del callejón hacia arriba, del callejón hacia el ruedo, no, ahí debemos ser lo más puristas posible.

Bajada del IVA

–El día 11 de agosto, primer sábado de feria, no habrá espectáculos taurinos, ¿por qué no programaron un festejo más en compensación por el que no se dio en Semana Santa por las obras de la plaza?

–Lo valoramos. Pero hay una economía, una caja y unos presupuestos. Ahora mismo es más interesante irnos al pliego exactamente como está en cuanto a festejos. Si en un futuro vemos que el número de espectadores que acuden a La Malagueta en esos ocho días se incrementa se analizará ampliar los festejos. Crecer en vacío no tiene sentido. Los festejos donde aparece un tercio de entrada hacen un flaco favor al mundo del toro y es una mala promoción y publicidad.

–Otro asunto es el de la bajada de IVA, que no se ha aplicado. Hay colectivos como la unión de abonados y aficionados que critican que no se aplique

–Es un tema que está en vía administrativa y se está solucionando. Nosotros desde el minuto uno estamos tranquilos con este tema.

–En los últimos años ha habido continuos cambios de empresa al frente de La Malagueta, dando una imagen de inestabilidad.

–La estabilidad, en primer lugar, debe venir con unos pliegos de más tiempo de gestión. Los pliegos de concesión de tres años son periodos cortos donde pocas cosas se pueden hacer. Por otro lado, el mundo del toro está en un momento difícil y complicado, donde las economías no están para invertir en abonos largos o ir todos los días a los toros. Pero es que también a la plaza de toros de Málaga hay que darle una pensada por las exigencias que hay, que muchas veces son entendidas y otras se van en exceso en cuanto a la tipología de toro porque al encarecer al toro, encarece la exigencia de las figuras. La Malagueta tiene una tipología de toro que no hay que exagerarla ni por arriba ni por abajo; hay un tipo de toro intermedio que es el que más embiste. La Malagueta es una plaza para tenerle cariño, nosotros se lo tenemos. Es una plaza que tiene capacidad de ir mejorando en el futuro y en eso estamos.