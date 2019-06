José Antonio Trujillo: «En la columna escribes sin red» José Antonio Trujillo presenta este miércoles su recopilación de columnas en SUR. / Hugo Cortés El médico y escritor presenta este miércoles el libro '#Trujillismo', una selección de sus columnas publicadas en SUR ANTONIO JAVIER LÓPEZ Miércoles, 26 junio 2019, 00:14

La medicina es su vocación y la literatura, su pasión. Ambas suelen cruzarse en las columnas que cada semana publica en SUR y que ahora ha seleccionado en el libro '#Trujillismo' que este miércoles (Salón de actos de Unicaja, plaza de la Marina, 20.30 horas) presenta junto al director de SUR, Manuel Castillo.

-¿Cómo surgió el proyecto de escribir una columna en SUR?

-Cuando trabajaba en la Dirección Médica de Carlos Haya tuve oportunidad de relacionarme con los medios de comunicación y les trasladé mi deseo de escribir. SUR me dio la oportunidad y comencé a hacerlo como colaborador junto a las esquelas mortuorias.

-¿Con qué se queda de estas siete 'temporadas' en SUR?

-Los lectores fueron aumentando y me ofrecieron desde el periódico hacer una columna semanal, y así llevo siete temporadas. Desde pequeño soñé con ser columnista, mi padre me enseñó a amar la literatura en el periodismo. Escribir es vivir de prestado. Sin red que sostenga tu caída; sin paradas, ni fondas; con el guiño de la gloria de lo efímero y el pago del olvido. Con eso me quedo.

-¿Qué ha sido lo más complicado en esta faceta?

-Alcanzar la disciplina necesaria para escribir con profesionalidad. Aspiro a ser un columnista de referencia nacional y eso me exige tener mucha humildad y ganas de aprender. No cejaré en mi empeño.

-¿Y lo más gratificante?

-En la columna uno escribe sin red. Camina por el alambre paso a paso, sin prisa, mirando al frente, encontrando el equilibrio entre las ideas y el estilo. A tientas el lector te reconoce en el primer párrafo y se atreve a acompañarte hasta el punto final. Escribir es vivir a cámara lenta, atrapar la realidad con las palabras, conseguir que la belleza no descanse, seducir con el sujeto, verbo y predicado, quemar y arder a la vez. La columna es mi sitio de mi recreo.

-A menudo avanza en las redes sociales, días antes de su publicación, el título de su próxima columna. ¿Suele tener claro el asunto antes de ponerse a escribir?

-Mi columna se publica los sábados. La escribo el viernes después de comer. Elijo el tema siempre buceando en la actualidad. Siempre para comenzar a escribirla necesito el título y la primera frase. Después todo fluye. En mis columnas no sólo hay literatura, sobre todo hay ideas.

Mala leche literaria por descubrir

-El libro que selecciona sus columnas en SUR se titula 'Trujillismo'. ¿Me lo explica?

-Es mi estilo propio de columna periodística de opinión. Utilizo nombres intercambiados en mis títulos, como Pedro Underwood Sánchez, y siempre tiene intención de tirar a dar. Nació como la etiqueta necesaria que me identificara en redes sociales, y con ella me he quedado. Pero que nadie se engañe, el Trujillismo es mala leche literaria por descubrir.

-¿Qué espera aportar al diario desde su columna?

-La dimensión humanista que mi profesión me presta. Lo mío no es cosmética con color de cultura y aroma de esnobismo. Es compromiso con las personas y apuesta radical por una forma de entender al hombre y la vida. Ser humanista es hacer justicia a la verdad del hombre.

-Entró en el género policíaco con 'Frío en la muleta'. ¿Tiene otra novela en camino?

-Estoy trabajando en una nueva novela, en la que por primera vez será un médico el protagonista. Poco original por mi parte, pero confío en seguir creciendo como novelista. Seguro que sorprendo.

-Médico, escritor y columnista. ¿Qué diagnóstico hace de la medicina, de la literatura y del periodismo?

-La medicina me apasiona, pero vivimos tiempos convulsos que requieren que el médico se convierta en el protagonista del cambio que necesita la sanidad, con menos miedos y servidumbres. La literatura es demasiado grande como para no encontrarse con ella en nuestra vida. Leo a Umbral y Montero Glez, a Marái o Amélie Nothomb, y siempre la poesía de Raquel Lanseros. El periodismo es la tabla de salvación para una sociedad como la nuestra con omnipresencia de los poderosos. Los columnistas son los exploradores de las nuevas fronteras. Leo a Jesús Nieto Jurado y a Cristian Campos, y sigo soñando. Mi tiempo llegará, como escribió Gustav Mahler.