John Mayall, lección de 'blues' universal Mayall, durante su actuación de anoche en Málaga. :: migue fernández A sus ochenta y cinco años, el mítico músico británico ofrece un concierto único en el Cervantes lleno de energía FERNANDO TORRES MÁLAGA. Jueves, 10 octubre 2019, 00:25

Eric Clapton, Mick Taylor, Peter Green, Jack Bruce y la mayoría de los artífices del 'blues-rock' de los sesenta tienen algo en común: han compartido escenario y estudio con el teclista y vocalista John Mayall. Anoche, el compañero de ceremonias del bluesman ingles fue el Teatro Cervantes, casi lleno para asistir a la lección de 'blues' universal ofrecida por una de las leyendas vivas de la época dorada del rock and roll.

«Quiero manteneros entretenidos», dijo después de que una voz le presentara ante el público como «el sueño viviente del 'blues'». Mayall cumplirá ochenta y cinco años en los próximos meses y, a juzgar por su aspecto, podría ser cualquiera de los turistas británicos que se sientan a dorarse bajo el sol de la Carihuela. Aunque sus manos son consideradas como unas de las más innovadoras e influyentes de la música moderna, viste como un jubilado más. Ligeramente encorvado, con camisa hawaiana y gafas de alta graduación, su rostro se transforma al acercarse a sus teclados eléctricos -un Roland y un Hammond-.

Con 'You know that you love me but you never tell me so', Mayall abrió la veda a través de un sonido clásico, primera lección de su 'blues': ritmo, intensidad y alevosía. Continuó con una canción de 1968, más alegre, con tintes 'funk' por encima de la estructura blues en los que Mayall dio un paso a su derecha para acariciar el Hammond, primera exhibición de notas alargadas. Segunda lección: variedad, talento y capacidad de improvisar.

Fiel a su máxima de «entretener» por encima de todo, agarró una guitarra de escala corta en el tercer corte de la noche -más rockero que las dos anteriores-, en el que su guitarrista, Carolyn Wonderland, asumió la parte más rítmica en ausencia del piano de Mayall, demostrando que su talento está más allá de los punteos y que es capaz de integrar la armonía para el lucimiento del líder del conjunto. Al final de este tema conformaron una rueda interminable de solos y duelos en la que el bajista, Greg Rzab impartió sus lecciones particulares de bajo eléctrico. Un breve pero completo monólogo de técnicas cruzadas, golpes a las cuerdas y sonidos más próximos al jazz que al blues hicieron vibrar al Cervantes. El tiovivo de improvisación acabó con un leve recuerdo a The Rolling Stones, de construyendo ligeramente la melodía de 'Satisfaction'. Tercera lección: el 'blues' suena mejor cuando es el resultado de un buen trabajo en equipo.

Con la llegada de 'Evil and here to stay' -del último álbum de Mayall, 'Nobody told me'-, Wonderland se puso seria y mostró si tercera faceta: una voz poderosa y capaz de hacer vibrar el escenario en uno de los momentos más poderosos y potentes de la noche; una osada fusión oscura entre rock y canción de carretera -dice mucho de Mayall la incorporación de una artista con tanta personalidad como Wonderland, con talento suficiente para ofrecer un espectáculo con su nombre en el cartel-.

Con la libertad que solo tiene quien ya lo ha visto todo y libre de complejos musicales, Mayall cedió protagonismo a los suyos (también a su percusionista, Jay Davenport) en beneficio del espectáculo, del 'blues'. Esa, quizá, sea la última y gran lección de su clase de música universal. Tal vez la moraleja de sus casi dos horas de energía sin interrupciones sea que hay géneros en los que la veteranía y y el conocimiento están por encima del virtuosismo.