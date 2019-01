Javier Padilla, Premio Comillas con la historia de los perdedores del movimiento antifranquista Dolores González, Enrique Ruano y Javier Sauquillo, en su época universitaria. El autor malagueño, de sólo 26 años, sorprende con 'A finales de enero', una investigación que rescata a los «olvidados de la Transición» FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Sábado, 19 enero 2019, 00:24

El Mayo del 68 francés se contagió a golpe de adoquín por medio mundo. España, pese a ser una dictadura –o precisamente por ello–, tampoco escapó a aquel virus libertario, social y estudiantil que en España fue aplastado de forma violenta trágica en enero del 69. En aquella fecha, Enrique Ruano, estudiante y militante del Frente de Liberación Popular (FLP), falleció durante un interrogatorio policial, lo que recrudeció todavía más la represión. Dos de sus compañeros, Dolores González Ruiz y Francisco Javier Sauquillo, no se olvidarían de aquel fatídico enero que también marcaría sus vidas cuando justo ocho años después se convertían en víctimas de la matanza de Atocha. Ambas fechas se unen en la biografía de estos activistas y en el título del libro 'A finales de enero', que reconstruye las vidas de estos amigos y con ellos el de la lucha del movimiento antifranquista que ayer obtuvo el Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias para el joven autor Javier Padilla Moreno-Torres (Málaga, 1992).

Javier Padilla.

«El libro es una historia de la Transición pero, más que a través de los grandes nombres, rescata a los perdedores», explicó ayer a SUR el investigador desde Bruselas, donde en estos momentos apura sus prácticas en la Comisión Europea antes de volver a su barrio de Pedregalejo-El Palo el próximo mes de marzo. El editor Sergio Suárez fue el primero que le habló hace tres años a Padilla de la existencia de la abogada laboralista Dolores González. «Comencé a tirar del hilo de esta mujer, entrevisté a la hermana de Ruano que me aportó muchos datos, encontré mucha documentación y me sentí atrapado por sus historias», confiesa este graduado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Filosofía y Políticas Publicas por la London School of Economics, que ya no pudo dejar de indagar en estos tres personajes y de interesarse «por la época de la Transición pese a que no era mi especialidad».

Relación amorosa

Paralelamente a la recuperación del movimiento antifranquista y su reorganización con la dictadura, 'A finales de enero' también descubre un triángulo amoroso que aporta una mayor dimensión a esta historia ya que Dolores González era la pareja de Ruano y, tras la muerte de este último, acabó casándose con Sauquillo. «Fue una relación amorosa complicada porque aunque Enrique y Francisco Javier eran amigos también tenían recelo entre sí», descubre Javier Padilla, que añade que el matrimonio de Dolores y Francisco Javier acabó trágicamente cuando el 24 de enero de 1977 ella resultó gravemente herida y él murió a causa de los disparos recibidos, tratando de protegerla con su cuerpo durante los sucesos de Atocha.

«Soy el más joven con diferencia en ganar el premio y por eso no me lo esperaba», dice el investigador malagueño

Con este apasionante relato, el joven autor malagueño, de solo 26 años, obtiene los 12.000 euros del galardón y se une a una larga lista de autores que han ganado el Premio Comillas, como Javier Tussell, Jorge Edwards, Carlos Barral, Isabel García Lorca, Juan Luis Panero, Jaime Salinas, Jon Juaristi, Marina Pino y el catedrático de la UMA Manuel Alberca que, junto al profesor malagueño Manuel Arias Maldonado, animó a Javier Padilla a presentar la obra al galardón. «Es verdad que soy el más joven con diferencia y la verdad es que no me lo esperaba porque el siguiente ganador en edad tenía más de cuarenta años», admitió ayer el escritor que, aunque no había nacido en el momento de los sucesos que relata su libro, «eso me ha dado más distancia emocional con los hechos».

La editorial Tusquets publicará en marzo la obra ganadora, 'A finales de enero', que a juicio del jurado «aúna de forma magistral episodios del pasado político de España, las victorias y frustraciones que tejieron la Transición política española, con el trágico destino personal de tres destacados activistas contra la dictadura».