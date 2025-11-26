Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier Gomá, durante la charla de este miércoles en el salón de actos de Unicaja.

Javier Gomá, durante la charla de este miércoles en el salón de actos de Unicaja. Migue Fernández | Vídeo: Pedro J. Quero

Javier Gomá: «Nuestra época es muy imperfecta, pero la menos imperfecta de toda la historia»

El filósofo y autor de 'Fuera de carta' reflexiona sobre el malestar social pese a vivir «el mejor momento de la historia» en una charla en el Aula de Cultura de SUR

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:18

Comenta

Que los árboles no te dejen ver el bosque. Esa fue una de las ideas claves que este miércoles dejó sobre la mesa del Aula ... de Cultura de SUR el filósofo Javier Gomá. Una idea práctica, como le gusta a este pensador «extraño», como lo definió su interlocutora, la periodista Regina Sotorrío, por su afición a hablar de lo que nos preocupa y nos interesa con lenguaje contemporáneo y hasta cotidiano. Porque defiende que ahí, en lo que nos pasa y nos pesa, reside la filosofía. Que también sirve para pensar los tiempos. Y por eso aseguró ayer que cada época tiene sus contradicciones que se traducen en su propia incapacidad para ver algunas evidencias. Y la de estos días -léase este siglo- es no saber contemplar nuestro bienestar social porque la indignación no nos deja ver el bosque.

