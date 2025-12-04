Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La obra de más de dos metros 'Never Seen Before', en Art Basel Miami, que se inauguró este miércoles. SUR

El más difícil todavía de Javier Calleja: exhibe en Art Basel Miami su cuadro más monumental

El artista malagueño está presente en la principal feria de arte de EE UU con una obra inédita de grandes dimensiones y prepara una gran exposición en París para 2026

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:41

Hace unos días, tras recibir el Premio Andalucía de la Cultura, Javier Calleja (Málaga, 1971) advertía que que no va a volver porque no ... se había ido. Simplemente, ha dedicado este año a crear en su estudio, rodeado de pinceles y su tormenta de ideas interior. Ahora, una pequeña muestra pero, paradójicamente, gran obra de esa producción reciente vio la luz este miércoles en la inauguración de Art Basel Miami Beach. Un foro, el de la principal feria del arte en Estados Unidos, en el que no pasó desapercibido el cuadro del malagueño que, a su personal estilo pop y colorista, ha unido en esta ocasión una característica inédita: su monumentalidad. Jamás había emprendido un lienzo de tales dimensiones, 2,35x2,00 metros. El título, con ironía, lo dice todo: 'Never Seen Before' ('Lo nunca visto').

