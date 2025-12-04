El más difícil todavía de Javier Calleja: exhibe en Art Basel Miami su cuadro más monumental

Hace unos días, tras recibir el Premio Andalucía de la Cultura, Javier Calleja (Málaga, 1971) advertía que que no va a volver porque no ... se había ido. Simplemente, ha dedicado este año a crear en su estudio, rodeado de pinceles y su tormenta de ideas interior. Ahora, una pequeña muestra pero, paradójicamente, gran obra de esa producción reciente vio la luz este miércoles en la inauguración de Art Basel Miami Beach. Un foro, el de la principal feria del arte en Estados Unidos, en el que no pasó desapercibido el cuadro del malagueño que, a su personal estilo pop y colorista, ha unido en esta ocasión una característica inédita: su monumentalidad. Jamás había emprendido un lienzo de tales dimensiones, 2,35x2,00 metros. El título, con ironía, lo dice todo: 'Never Seen Before' ('Lo nunca visto').

Los grandes ojos de los personajes de Calleja aparecen, esta vez, detrás de unas gafas. SUR

El humor, elemento indispensable de la obra de Calleja, no falta en esta pieza que se exhibe como uno de los grandes atractivos de la galería japonesa Nanzuka en el centro de convenciones Booth J13 de la feria de Florida. Situada de forma estratégica en medio de la sala y ocupando toda una pared, este acrílico sobre lienzo muestra a una chica con rizos rubios y esos grandes ojos que son la seña de identidad de los personajes del artista malagueño, aunque con un detalle diferencial: detrás de unas grandes gafapastas redondas de color negro. Por cierto, el artista también usa ese tipo de lentes de color oscuro y con la misma forma, como apareció en su última imagen al recoger el Premio Andalucía de la Cultura la semana pasada.

En la camiseta, la chica lleva el lema en inglés de 'Lo nunca visto' ante el que no se puede evitar la sonrisa. Por su divertido mensaje meta-artístico y autorreferencial del propio pintor al haber afrontado una obra inédita en su trayectoria con más de dos metros de alto, pero también por lo que tiene de guiño al personaje que bien parece haberse puesto esas gafas por primera vez para contemplar lo que tiene delante, a juzgar por esas grandes pupilas y esa mueca de la boda, entre la sorpresa y el «¡hala!». Y lo que tiene delante es, desde ayer, una colección de visitantes y coleccionistas dispuestos a encontrar su obra preferida. U obras. La de Calleja solo la podrán admirar porque, desde ayer, ya estaba vendida.

Ampliar Javier Calleja, al recibir la semana pasada el Premio Andalucía de la Cultura. SUR

«Es el cuadro más grande que he hecho nunca y es la prueba de que no he parado, sino que este año ha sido una forma diferente de seguir adelante», explica Javier Calleja a SUR, que había hecho esculturas monumentales -como 'Heads V2', de cinco metros de altura, y que se exhibió en Málaga en 2023-, pero nunca lienzos tan grandes como el que se exhibe en Miami. El artista está además encantado con el lugar que le ha dado Nanzuka a su obra en Art Basel Miami, rodeado además del resto de grandes nombres de la galería, como Keiichi Tanaami y sus revisiones de la obra de Picasso o el también malagueño Julio Anaya con una icónica obra a lo Andy Warhol.

Ampliar La obra de Javier Calleja se encuentra en el centro de la sala de la galería Nanzuka en Art Basel Miami Beach. SUR

Según cuenta Calleja, esta exhibición tan especial en Estados Unidos será la antesala de la nueva muestra que prepara en estos momentos y que tiene como destino París en 2026, donde descubrirá la obra reciente que ha estado elaborando este año en su estudio, alejado del escaparate expositivo. El artista malagueño usa una metáfora deportiva para explicar su momento actual. Así, compara su labor con la de un montañero y explica que, en toda escalada, siempre hay que pasar por el «campo base para ver el camino y seguir subiendo». Esa es la etapa por la que ha pasado este año.

«No he parado, porque no me he ido, sino que simplemente he estado trabajando tranquilamente en mi casa» Javier Calleja Artista

No obstante, deja claro que no va a volver, porque nunca se ha marchado. «No he parado, porque no me he ido, sino que simplemente he estado trabajando tranquilamente en mi casa, he estado en calma y silencio, como yo quería», relata Calleja que, a finales del frenético 2024 con exposiciones paralelas en Seúl y Nueva York, «habló en plata» y expresó su deseo de «pintar menos y trabajar en otro camino, más tranquilo. Disfrutar más». Y a la vista está de que se escuchó a sí mismo.

En este contexto, Javier Calleja agradece que le otorgaran la semana pasada el Premio Andalucía de la Cultura en la modalidad de artes visuales, un galardón que además ha estrenado al celebrarse su primera edición. Así, su trabajo inagotable, pero callado y, por voluntad propia, sin exposiciones que marquen el paso durante este 2025, se ha visto coronado por este galardón que para el malagueño ha cobrado un valor muy especial ya que «es una forma de que todo lo que has hecho, de pronto, tenga sentido». «Más que una palmada en la espalda, me lo tomo como un empujón», sentenció el artista que necesitará ese impulso para su próxima cita vía París.