Isabel Mellado: «Da igual ser basurero o músico, cualquier profesión es compatible con escribir» Isabel Mellado, junto a su violín. / SUR Aula de Cultura SUR La instrumentista debuta en la novela con 'Vibrato', un acercamiento al mundo de la música desde dentro. La autora presenta hoy la novela en 'Un café cargado de lecturas' FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Miércoles, 17 octubre 2018, 00:24

Tiene sitio reservado en el escenario cuando toca la Orquesta Ciudad de Granada. Entre los violines. Pero a Isabel Mellado (Santiago de Chile, 1977) no solo le suena a música las partituras. También las palabras. Y en su primera novela, 'Vibrato', ha convertido ese temblor musical del que habla el título en literatura poética, como avisa Fernando Aramburu. La protagonista, Clara, comparte con ella infancia en Chile y crecimiento profesional en una orquesta en Alemania, aunque avisa que es una historia de ficción. Hoy hablará de este debut literario en el ciclo 'Un café cargado de lecturas', que organizan el Centro del 27 y el Aula de Cultura de SUR, con la colaboración de Obra Social La Caixa.

Un café cargado... Acto Encuentro con la violinista y escritora Isabel Mellado, dentro del ciclo 'Un café cargado de lecturas'. Organizan Centro de la Generación del 27 y Aula de Cultura de SUR, con la colaboración de Obra Social La Caixa. Lugar y fecha Hoy, miércoles, 19,30 horas, en el hotel Molina Lario (calle Molina Lario, 20).

–¿No es un caso único, pero novelista y violinista, a priori, parecen dos lenguajes con ámbitos muy distintos?

–También está el pianista y escritor Felisberto Hernández, al que admiro muchísimo, o Milán Kundera que también era musicólogo. A los músicos se nos nota cuando escribimos. Son dos artes que se complementan perfectamente porque están hermanadas por el oído y mi escritura está muy basada en eso. De todas formas, cualquier profesión es compatible con la escritura si necesitas escribir, da igual ser basurero o músico. La clave es organizarse el tiempo.

–Y usted necesitaba escribir...

–Amo la música, pero también necesito un lenguaje menos abstracto. Por otro lado, la escritura me permite mayor libertad, porque cuando toco en una orquesta me adapto a un grupo humano y hago un ejercicio de empatía. Mientras que en la escritura hago un pacto más individual, de buscar una voz propia. Música y escritura son parecidos en cuanto que son instrumentos de expresión pero la escritura es más personal. Curiosamente, cuando estaba en Alemania se exacerbó esa necesidad, ya que estaba rodeada de otro idioma y necesitaba escribir en español.

–¿Y como surgió la historia de 'Vibrato'?

–No fue algo forzado, sino que la novela surgió de forma natural ya que quería contar una historia completa, toda una vida, y era imposible hacerlo en un cuento. De alguna manera fue un reencuentro conmigo misma, ya que mi padre es poeta y escribo desde pequeña.

–¿Sintió también ese vibrato que da título a la novela y que experimenta su protagonista?

–Sentí un temblor voluntario porque cuando escribes, te expones. Toda escritura es autobiográfica, aunque la música lo es aún mas. Esta novela es un tema que conozco porque ha sido mi trabajo de campo toda la vida y me interesaba que la gente lo conociera. La música y la literatura se pelean y se hermanan en este libro, que trata el mundo de la música clásica que es en apariencia tan elitista, pero que no lo es; es gente normal. La novela parte de la realidad, pero me permití toda la libertad para hacer ficción.

–Pues una orquesta parece un espacio abonado para los egos.

-Sí. Pero también en la escritura hay muchos egos. De hecho, lo hay en todas la expresiones artísticas. La diferencia es que, en una orquesta, siendo todos tan individualistas logran ponerse de acuerdo en una obra común mediante una partitura y un director. ¡Compartimos el atril y eso es como compartir el ordenador de un escritor! Claro que hay peleas internas, pero es maravilloso que en el escenario no hay rencor ni competencia. Y eso es parte de la novela, ya que la protagonista está buscando su sitio en el mundo, procede de una familia disfuncional, de una dictadura y, al final, su país es la orquesta, donde conviven personas de decenas de nacionalidades. Esta novela es una oda al sonido.

–¿Es para melómanos o para lectores en general?

–Para lectores de todo tipo, porque estoy contando una vida. Yo diría que es una novela para sibaritas porque también hay gastronomía, a la vez que hablo de relaciones de pareja que no funcionan, de la infancia... No solo retrata la música clásica, sino el sonido en general. Y también tiene humor, que para mi es el sexto sentido. No es un libro solo para melómanos.

Una liberación

–La novela toma estructura de partitura.

–Es como una novela-concierto. Por eso tiene esa estructura donde cada compás es cada vez más largo y tiene tres movimientos como en los conciertos, con la niñez, el viaje a Alemania y la recuperación de la protagonista de su lugar en el mundo. Es una mujer que siempre ha estado pendiente de su oído y se da cuenta que no ha mirado lo suficiente.

–¿Y usted escucha música cuándo escribe?

–Necesito silencio. En los ensayos y conciertos disfruto la música, pero cuando escribo necesito un estado de sensibilidad y conciencia alto para pensar. Aunque en el libro también hay una playlist para que el lector escuche lo mismo que los personajes.

–Usted ha escrito de lo que conoce. ¿Se ve haciéndolo de un ambiente que no sea el musical?

–Este libro me ha permitido librarme de este mundo que me persigue. El capítulo de la música ya lo he cerrado y ahora estoy con una nueva novela diferente, aunque se me ha colado un pequeño pianista... pero no puedo adelantar nada más.

–¿Y cuando escribe una violinista?

–Pues cuando estoy ensayando o haciendo otras cosas, se me ocurren muchas ideas como le sucede a otros autores. En la escritura pasa como en la música, si uno tiene una idea y sabe a donde va, ya tiene escrito mucho antes de ponerse con el lápiz.

–Usted forma parte de la Orquesta de Granada, que ha sido una de las formaciones andaluzas con más problemas económicos por la crisis. ¿Cualquier pensaría que esto de la novela es su plan B?

–Ja, ja. En mi caso tengo dos plan A. Aunque comprendo lo que me pregunta. Se empieza a ver una recuperación y veo buena voluntad, pero espero que no se quede en eso. Tiene que haber más seguridad para los músicos que llevan años y años de educación y trabajo, pero también para el público que, cuando va a un concierto, siempre sale mejor que como entró. La cultura no es un lujo, es una necesidad. Y debe ser un plan A para todos.