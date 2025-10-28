«Investigar en un museo sin horas, a puerta cerrada, es un regalo de la vida»

Miguel Pérez Martes, 28 de octubre 2025, 20:07 Comenta Compartir

La curiosidad y la fascinación tienen posiblemente mucho que ver en la génesis de 'Las consecuencias' (Ed. Pepitas de Calabaza), la nueva obra de la escritora y cineasta donostiarra Susana Koska. Curiosidad porque todo comenzó en un museo, el de la Sociedad de Amigos de Laguardia, y con una caja repleta de documentos y material pedagógico que narraba una historia: la de María de Lera, monja, maestra y delegada de la Sección Femenina que en plena República abrió una escuela católica en la citada localidad de la Rioja Alavesa.

Sin embargo, no es ella la única protagonista de esta obra situada entre la novela y el ensayo que termina siendo una investigación en toda regla. Se percibe el espíritu indagatorio de Susana Koska, realizadora entre otros del documental 'Mujeres en pie de guerra', una magnífica obra coral sobre la vida de un grupo de republicanas luchadoras por la libertad entre la Guerra Civil y la Transición. La autora tiró del hilo de aquella caja de recuerdos escolares que le fascinó y encontró las dos almas de un país.

En 'Las consecuencias' aflora la relación de María con su sobrino Ángel María de Lera, anarquista, republicano, preso del régimen y, sobre todo, escritor que defendió a ultranza su oficio y los derechos de sus compañeros en tiempos adversos. De Lera escribió de los humildes, de los emigrantes y, en general, de los perdedores. Ganó el Premio Planeta en 1967 con 'Las últimas banderas', una novela que relataba desde la visión de un oficial repúblicano los días finales de la Guerra Civil. El primer galardón fuera del régimen a un escritor de izquierdas.

– 'Las consecuencias' es un término que se ajusta muy bien al libro.

– Se ajusta bien a la vida misma, dejémoslo ahí.

– ¿Somos dueños de nuestras consecuencias? ¿O pesan las circunstancias y una cierta inevitabilidad?

– No somos dueños de los giros del destino, menos aún de las aportaciones ajenas en nuestras vidas. La suma de todo nos acarrea una serie de circunstancias que no siempre podemos manejar ni corregir.

– Sus personajes son fuertes como para dejar una impronta en la Historia, pero las circunstancias los zarandean.

– Vivieron una época que los zarandeó a todos. Como ves, volvemos una y otra vez a las consecuencias...

– Usted publicó un libro y realizó un documental. 'Mujeres en pie de guerra', que profundizaban en las vidas de las mujeres republicanas. Aquí también retrata el empoderamiento de la mujer en tiempos difíciles.

– No sé si tanto el empoderamiento. En este caso sería más bien la supervivencia, en un mundo y un tiempo muy largo, que estrangulaba a las mujeres.

Ampliar María de Lera. Amigos del Museo de Laguardia.

– En pleno gobierno republicano María de Lera abrió una escuela católica para niñas en Laguardia.

– Una de las reformas de la Ley Educativa de la República era el laicismo en las aulas. Sin embargo permitía las escuelas privadas y religiosas. La escuela de María de Lera fue una de esas escuelas. Una asociación de padres católicos se unió para abrir una escuela y la pusieron al frente.

– Ángel María de Lera, su sobrino, escribió sobre los humillados y la justicia social, incluso fue pioneros en la defensa de los derechos de los escritores. Y, sin embargo, apenas ha sido recordado. El autor de 'Los olvidados', olvidado. ¿La memoria es floja?

– Es un caso curioso, ¿verdad? Creo que en nuestra apresurada recompensa a los autores represaliados por el franquismo, dejamos pasar voces de gran importancia que pelearon con la censura y sus censores, dieron pasos hacia la literatura social y abrieron puertas que estaban cerradas a cal y canto. La Asociación Colegial de Escritores fue una de ellas. Es uno de los valores de Lera: perder la guerra, levantarse de la nada y convertirse en escritor para dar voz a los proscritos.

Ampliar Ángel María de Lera. EFE

– La vida de Lera es la de un personaje novelesco que también estuvo conectado en su infancia con Laguardia y más adelante con Vitoria, donde una crisis de fe le saca del seminario.

– Lera vivió su infancia en una familia de rígidas ideas católicas. Su paso por el seminario no es de extrañar. Su despertar al humanismo es parte de su crecimiento personal. Cuando empezó a pensar por sí mismo, eligió amar a las personas y abandonó a Dios.

Una caja en el almacén

– ¿Cómo se documentó para este libro?

– Hace muchos años que colaboro con la Sociedad de Amigos de Laguardia. Alberga una colección sobre la Guerra Civil más que memorable. Cada año le dedico el verano a una parte de su colección. Poder hacerlo a puerta cerrada, sin horarios de cierre, sin prisa ni límites ha sido un regalo que me ha hecho la vida. Y fue así: entre las muchas cajas de un almacén desordenado abrí una donde ponía 'Escuela' y se hizo la magia.

–¿Qué le fascina de los protagonistas?

– La mística religiosidad de María y la firme creencia en el anarquismo de Ángel María. El sentido del deber de ambos y su amor incondicional por encima de sus propias creencias.

– ¿Cuánto tiempo le ha llevado la investigación?

– Años y años... Pero ha sido fascinante ir descubriendo piezas y ajustándolas al puzle. El descubrimiento de Ángel María de Lera me dejó perpleja y me ha proporcionado lecturas que, para mí, hoy son imprescindibles.

Ampliar La portada del libro 'Las consecuencias', de la editorial Pepitas de Calabaza.

– ¿'Las consecuencias' puede entenderse como una reflexión sobre el amor y los anhelos?

– 'Las consecuencias' es una historia de las muchas que no hemos contado. A Tolstoi me remito: «Todas las familias felices se parecen unas a otras; pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada». 'Las consecuencias' es una historia de amor incondicional, pero sobre todo la de la fuerza arrolladora de una personalidad indomable, así veo yo a Ángel María de Lera.

– La religiosidad, el fervor y la severa educación católica de la época no son temas en los que se indague actualmente, ¿Le gusta pisar charcos?

– Esa fervorosa educación nacional católica ha marcado generaciones y parece que aún arrastramos sus consecuencias, ¿no te parece?

– ¿Le renta indagar en los temas delicados de un pasado que muchos prefieren olvidar y que los políticos usan como munición?

– No sé si me renta, pero entender el pasado tal y como fue, con sus enormes contradicciones, me ayuda a entender el mundo.

Reporta un error