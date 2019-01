Invader no ha vuelto a Málaga Las nuevas piezas son casi idénticas a las originales que fueron retiradas del Paseo de los Curas y la zona próxima a El Morlaco. / Migue Fernández El estudio del creador francés descarta que sea el autor de los dos mosaicos restituidos en la capital ANTONIO JAVIER LÓPEZ Jueves, 17 enero 2019, 00:57

'Invader was here' (Invader estuvo aquí) suele ser la frase empleada por el artista galo para dar cuenta de sus intervenciones urbanas y clandestinas en todo el mundo. Hasta tal punto se ha identificado el autor con esa fórmula, que la ha convertido en una pieza en sí misma para varias exposiciones que ha protagonizado en galerías comerciales. Invader estuvo aquí, en Málaga, a mediados de mayo de 2017 para dejar 29 mosaicos repartidos por la ciudad; pero no ha regresado desde entonces para nuevas acciones, de modo que no es el autor de las dos piezas que han aparecido en el Paseo de los Curas y en el paseo marítimo a la altura de El Morlaco y que son casi idénticas a las originales que fueron retiradas.

«Como Invader no ha regresado a Málaga, imaginamos que esos mosaicos han sido instalados de nuevo por seguidores», confirman a SUR desde el estudio del artista antes de añadir: «No sabemos si han oído hablar de este fenómeno, pero hay docenas de personas que se encargan de recuperar, ellos lo llaman 'reactivar', los mosaicos de Invader. Se trata de algo totalmente espontáneo con lo que nosotros no tenemos nada que ver. Es algo mucho más positivo y creativo que las destrucciones, ¿verdad?».

Aluden en el estudio del artista galo a los Invader Reactivation Team (Grupos de Reactivación de Invader) surgidos en países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que se encargan de restituir las piezas del artista que han sido retiradas de sus lugares originales. Es más, uno de estos seguidores –cuyo perfil en Facebook es 'DarthInvader, Space Invader hunter'– ha 'reivindicado' en esta red social la recuperación de los mosaicos desaparecidos en El Palmeral de las Sorpresas y El Morlaco.

La publicación está fechada el pasado 24 de diciembre, lo que iría en la dirección de la reciente restitución de estos mosaicos, de la que SUR daba cuenta en su edición digital el pasado domingo. El surgimiento de ambos mosaicos, en apariencia idénticos a los originales, planteaba la duda del regreso de Invader a Málaga para restituir dos de sus obras retiradas.

De la calle al juzgado

Además, los nuevos mosaicos devolvían a la actualidad la controversia en torno a la intervención de Invader en Málaga. La instalación de los 29 mosaicos en distintos lugares de la ciudad ha desembocado en un proceso judicial abierto por un supuesto delito contra el patrimonio histórico. En ese procedimiento han sido llamados a declarar como investigados el autor galo –que hasta la fecha no ha comparecido– y el director CAC Málaga, Fernando Francés, que aparecía en varias fotografías publicadas en el perfil de Invader en Instagram en las mismas fechas en las que surgieron sus mosaicos en Málaga.

El asunto ha ido de la calle al juzgado después de que la Junta de Andalucía reclamara la retirada de los 15 mosaicos ubicados en el centro histórico, que cuenta con protección patrimonial, y de que el Ayuntamiento –que ha cambiado varias veces de criterio en este tiempo– exigiera la misma medida a los propietarios de los inmuebles con un 'invader' en la fachada.