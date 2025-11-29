Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un espectador contempla obras de Henri Matisse en CaixaForum Madrid. Fundación La Caixa
Arte

La incesante onda expansiva del poderoso efecto Matisse

CaixaForum explora con el Pompidou la decisiva influencia del genio del color y artífice de 'la gran casa' del arte moderno / 'Chez Matisse' reúne 46 obras del artista francés y traza su viaje desde la revolución colorista hasta la simplicidad final

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:08

Henri Matisse (1869-1954) puso patas arriba el arte del siglo XX con su colorista revolución. El poderoso 'efecto Matisse' cambió para siempre el paso ... del arte y el lenguaje de las vanguardias. Su influjo sigue hoy muy vivo, como evidencia la muestra 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', que CaixaForum Madrid acoge hasta el 22 de febrero y que celebra la persistencia de su incesante onda expansiva.

