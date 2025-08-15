Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La impresión a plomo resiste en un callejón de Lagunillas

Heredera de las máquinas del Árbol de Poe de Paco Cumpián y de patrimonio rescatado, la Imprenta Matriz mantiene vivo un oficio en extinción y promueve el pensamiento crítico

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:11

En una callejuela del barrio de Lagunillas, en la trastienda de una librería, se conserva el espíritu de los últimos impresores artesanales de Málaga y ... parte de la memoria obrera de la ciudad. Allí conviven las antiguas herramientas del Árbol de Poe, el taller del indómito impresor Paco Cumpián, recientemente fallecido, con materiales rescatados por la Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial. Hay dos Minerva del primer tercio del siglo XX, una máquina de palanca del XIX y cientos de tipos guardados en antiguos chibaletes con decenas de estilos diferentes. Todo unido forma ahora Imprenta Matriz, un espacio de resistencia tipográfica que mantiene vivo un oficio en extinción y promueve el pensamiento crítico, independiente y rebelde.

