La impresión a plomo resiste en un callejón de Lagunillas

En una callejuela del barrio de Lagunillas, en la trastienda de una librería, se conserva el espíritu de los últimos impresores artesanales de Málaga y ... parte de la memoria obrera de la ciudad. Allí conviven las antiguas herramientas del Árbol de Poe, el taller del indómito impresor Paco Cumpián, recientemente fallecido, con materiales rescatados por la Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial. Hay dos Minerva del primer tercio del siglo XX, una máquina de palanca del XIX y cientos de tipos guardados en antiguos chibaletes con decenas de estilos diferentes. Todo unido forma ahora Imprenta Matriz, un espacio de resistencia tipográfica que mantiene vivo un oficio en extinción y promueve el pensamiento crítico, independiente y rebelde.

Detrás de Matriz está la «ilusión» de Carlos Sanjuán por imprimir de forma autónoma y libre. «Sin patrón», en todos los sentidos: sin superiores ni pautas. «Todas las reivindicaciones que conocemos del movimiento obrero, de todas las luchas pasadas, tienen una característica fundamental y es que todas tienen sus propias imprentas y sus editoriales», explica. Librero de Proteo desde hace más de dos décadas, en este proyecto Carlos Sanjuán consigue unir su vocación por la palabra escrita con su activismo ciudadano, como colaborador de La Casa Invisible y otros colectivos con una visión crítica sobre la historia y las políticas culturales de la ciudad. De hecho, Matriz comparte espacio con La Casa Azul, una asociación vecinal, y con Suburbia, una librería asociativa especializada en pensamiento crítico, filosofía política, (trans)feminismos, LGTBIQ+ y antirracismo.

Los inicios no fueron fáciles. «Yo abro la empresa y al mismo tiempo se quema la librería». Cuando empezaba a recibir las máquinas del Árbol de Poe y de la Asociación en Defensa de las Chimeneas, la noche del 6 de mayo de 2021, Proteo arde. El título de una charla que dio poco después resume bien cómo vivió esa primavera: «Recuperando libros de la quema e imprentas de la chatarra». Una simbólica fotografía de un libro rescatado que se titula 'Las cosas que perdimos en el fuego' cuelga de la pared para que nunca olvide ese momento.

Ampliar Ñito Salas

Su primer trabajo en Matriz, después de un curso acelerado de Paco Cumpián antes de su retiro en Chauen, fue una declaración de intenciones: una postal como homenaje póstumo a su amigo Guillermo López Vera, periodista sin filtros, cronista de la calle e inspirador del documental 'Ilustres majaras'. «Nunca fui cautivo de la ignorancia, sí aventurero de la duda», se lee. Más allá de perpetuar el oficio, uno de los objetivos de Matriz es «recuperar la memoria de los olvidados de la historia, los vencidos, los perdedores, que merecen un reconocimiento como una manera de redimirlos».

Desde entonces, entre otros trabajos, ha publicado el manifiesto del colectivo Leer es Sexy, ha sido invitado al Encuentro de Editores Inclasificables en la Casa de las Conchas de Salamanca y ha recibido el encargo de editar el manifiesto por el 101 aniversario de la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, su primera gran publicación en formato tabloide con una amplia variedad de tipografías.

No hay un estilo único, y eso forma parte de su estilo. «Nos gusta romper y hacer un trabajo más de vanguardia», explica. No busca la uniformidad ni la pureza, al contrario. Apuesta por «lo impuro» y por las mezclas, porque «en el campo de la creación, el desorden es muy importante». «Hoy día hablamos del artista y del creador como si fuera algo muy elevado, que no está al alcance de cualquiera. Pero nosotros queremos que se entienda que no es así», señala. Matriz tiene vocación de espacio abierto y de aprendizaje colectivo, donde se enseña el oficio con talleres y se imprimen textos singulares.

Carlos Sanjuán es consciente de que el suyo es un proyecto «delirante», al margen de las reglas comerciales y totalmente residual. Pero está convencido de su necesidad para mantener la memoria del pasado y de un oficio artesanal que huye de las prisas y de los procesos industrializados. Más allá de las imprentas a plomo que estén en manos privadas, solo sigue activa la Antigua Imprenta Sur que funciona en el Centro Cultural de la Generación del 27. Allí trabaja desde hace décadas Pepe Andrade, la tercera generación de impresores vinculados a este sello histórico y uno de los últimos expertos en el oficio. Como le reconoce Carlos Sanjuán, las suyas –como en su día las de Paco Cumpián– son ediciones minuciosas e impecables, prácticamente perfectas, propias de un maestro impresor. «Yo no tengo ni esa presión ni esa aspiración. Acabo de empezar». Hay relevo.