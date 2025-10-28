Las ilustradoras Cristina Durán, Flavita Banana y Yudori, entre las participantes en 'Gráficas!-25'

El Centro Andaluz de las Letras (CAL) de Málaga, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza ... de Instituciones Culturales, ha presentado este martes la tercera edición de 'Gráficas!-25', que se celebrará entre el 6 y 8 de noviembre, con el patrocinio de la Fundación Unicaja, y que reunirá a artistas tan relevantes como Cristina Durán, Premio Nacional de Cómic; Flavita Banana y Yudori.

El programa, de nuevo coordinado y comisariado por Natacha Bustos y Esther Cruz, incluye también otras autoras nacionales e internacionales del género como la peruana Rocío Quillahuaman o la marroquí Zainab Fasiki.

El delegado territorial de Cultura y Deporte de Málaga, Carlos García, ha señalado que 'Gráficas!' demuestra «el valor del cómic más allá del entretenimiento; es arte, literatura y comunicación. Es una herramienta para contar el mundo desde perspectivas múltiples y sensibles».

Por su parte, el director del Centro Andaluz de las Letras, Justo Navarro, ha destacado en su intervención que este programa «reivindica la creación gráfica hecha por mujeres y muestra una vez más la riqueza y diversidad del mundo del cómic actual, con creadoras de superhéroes para grandes editoriales junto a autoras de cómic de humor, underground, experimental y otras de corte independiente».

La comisaria del programa, la ilustradora Natacha Bustos, ha centrado su intervención en la figura de Cristina Durán, que además de participar en charlas es la autora del cartel de la presente edición. Así, ha asegurado que Durán «ha querido rendir homenaje a todas las mujeres que han hecho cómic, por eso pueden observar en su dibujo mujeres de distintas culturas, razas y edades dándose la mano».

Por su parte, Esther Cruz, también comisaria, ha puesto en valor la presencia de autoras de talento nacional e internacional de esta edición, así como la suma de otras disciplinas artísticas como la música y el lenguaje audiovisual.

Así, a través de diversas actividades como charlas, talleres, decoraciones de escaparates, proyecciones e incluso, un «concierto dibujado», llevarán esta manifestación artística a espacios culturales y educativos, bibliotecas, museos y librerías de Málaga.

Gracias a la colaboración de la Diputación malagueña, la programación se extiende a los municipios de Benalmádena y Fuengirola. Fuera de la provincia, y por segundo año, las ciudades de Córdoba, Granada y Sevilla también acogerán actividades de 'Gráficas!'.

El responsable de Literatura de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, ha destacado la unión entre literatura e imagen y ha definido 'Gráficas!' como «un encuentro donde la palabra y la imagen dialogan, donde la literatura se dibuja y el dibujo se convierte en relato».

Las actividades en Málaga comenzarán el 6 de noviembre con una charla inaugural entre Cristina Durán, autora del cartel de la presente edición y ganadora del Premio Nacional de Cómic, y la ilustradora peruana Rocío Quillanhuaman. La charla será en el Centro Andaluz de las Letras a las 19.00 horas.

Por su parte, el 7 de noviembre Flavita Banana acudirá a la proyección comentada de 'Millenium Actress' junto a Carmen Carnero a las 17.00 horas en el Rectorado de la Universidad de Málaga. Otra actividad relevante será el 'Concierto dibujado', una sesión de música a cargo de la malagueña DJ Raki, acompañada de manera simultánea por la creación de unas viñetas en directo por parte de la ilustradora Raquel Gu. Será en el MIMA el viernes 7 de noviembre a las 20.30 horas.

El sábado 8 de noviembre se llevará a cabo un desayuno en la Librería Rayuela con la autora Ilu Ros para hablar de su obra 'Una casa en La ciudad'. Será a partir de las 11.00 horas. La jornada continuará con un aperitivo a las 13.00 horas en la librería Comic Stores conversando con Natalia Velarde y Bárbara Alca.

La clausura reunirá a la internacional Yudori con la española Flavita Banana en un diálogo sobre la representación de los cuerpos humanos en el mundo del cómic y las perspectivas eróticas que se han ido incorporando. Esta cita está marcada el 8 de noviembre a las 19.00 horas en el Museo de Málaga.

En paralelo, durante los días 6, 7 y 8 de noviembre se llevarán a cabo diversos talleres de creación de cómic en los que participarán alumnado de secundaria y de bachillerato especializado en arte. Entre ellos destacan los dos talleres masterclass previstos el día 6 de noviembre por cuenta de Natacha Bustos sobre 'Cómo se hace un cómic para Marvel' y otro impartido por Sandra Carmona sobre 'Dibujar nuevas heroínas', ambos en la Sala Eduardo Ocón de la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

En esta línea participarán Rocío Quillahuaman, Ilu Ros, María Lechuga y Camille Vannier en otras sesiones distribuidas en tres días. En esta edición se ha previsto un taller abierto a todos los públicos que dirigirá Raquel Gu, titulado 'Vivir con humor gráfico', que se celebrará el sábado 8 a las 12.00 horas, en el Centro Cultural María Victoria Atencia, con inscripción previa.

Otras provincias

'Gráficas!' se expande a la provincia de Sevilla con una charla entre Yudori e Irene Mala sobre las realidades de la profesión en el mundo del cómic el 6 de noviembre en el CICUS a las 19.30 horas. Ese mismo día en Córdoba tendrá lugar la presentación de 'Encías quemadas', de Natalia Velarde en la Librería Crash Comics a las 19.00 horas.

En Granada, Irene Márquez y Xian Nu pronunciarán la charla 'Batalla de cómic' sobre los estilos de ambas ilustradoras en la Librería Picasso Cómics a las 19.00 horas.

De nuevo, para contribuir a la difusión del arte ilustrado, se ha convocado a distintas librerías para que sus escaparates sean intervenidos en directo. Los escaparates de las librerías La Fuga (Sevilla); En Portada, Áncora y Picasso Cómics (Granada), Rayuela, Cómic Stores y Ostin Macho (Córdoba) contarán con intervenciones en directo ante la mirada del público en diversas jornadas.

Igualmente, en colaboración con la Escuela de Arte San Telmo de Málaga, se presentará un fanzine elaborado por el alumnado que versará sobre el papel de las mujeres en la educación artística en Málaga con una perspectiva histórica, basándose en la escuela de «señoritas» que existió antiguamente en San Telmo.

De forma paralela la sede de Málaga del Centro Andaluz de las Letras expondrá 'Las viñetas de 'Gráficas!-25', una colección de copias de ilustraciones originales de las autoras de la presente edición que podrá visitarse hasta el próximo 30 de enero.