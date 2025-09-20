Ilegales cancela su gira para que su líder, Jorge Martínez, se trate un cáncer
La legendaria banda de rock sube a redes sociales un comunciado en el que explica que la decisión ha sido tan «difícil como inevitable»
SUR
Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:23
La legendaria banda de rock Ilegales ha anunciado que suspende toda su gira debido a que su cantante, guitarrista y líder, Jorge Martínez, debe someterse ... a un tratamiento de cáncer. Ha sido el propio grupo el que ha subido a sus redes sociales un comunciado en el que se explica que la decisión, tan «difícil como inevitable», responde únciamente «a la necesidad de que Jorge dedique todas sus energías a recuperarse».
«Con gran pesar debemos anunciar que todos los conciertos previstos de Ilegales quedan cancelados por un tiempo indefinido debido a problemas de salud que afectan a Jorge Martinez, vocalista, guitarrista y líder de la banda. En los últimos días, la situación que nos venía obligando a cancelar los anteriores conciertos, se ha complicado más de lo previsto inicialmente, lo que obliga a detener por completo la actividad en directo de la banda para que Jorge pueda someterse a un tratamiento contra un cáncer», reza el comunicado.
«Desde Ilegales queremos transmitir nuestro agradecimiento al público, siempre fiel, que lleva acompañando a la banda durante más de cuatro décadas de carrera, así como nuestras más sinceras disculpas a quienes tenían entradas adquiridas o habían hecho planes para disfrutar de los próximos conciertos», asegura la banda.
«Hoy más que nunca es momento de poner la salud por delante de todo. Confiamos en que la fortaleza y el carácter indomable de Jorge le permitan superar esta etapa y esperamos que pronto vuelva a encontrarse con su público sobre los escenarios. Agradecemos de corazón la comprensión, el cariño y el apoyo recibido en estos momentos tan complicados», concluye el comunicado.
Ilegales tenía previsto hacer parada dentro de su gira en A Coruña, Arrecife, Benidorm, Toledo, Córdoba, Burgos, Alicante o Ponferra. Todos sus conciertos quedan cancelados hasta nuevo aviso
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.