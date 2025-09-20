Ilegales cancela su gira para que su líder, Jorge Martínez, se trate un cáncer

La legendaria banda de rock Ilegales ha anunciado que suspende toda su gira debido a que su cantante, guitarrista y líder, Jorge Martínez, debe someterse ... a un tratamiento de cáncer. Ha sido el propio grupo el que ha subido a sus redes sociales un comunciado en el que se explica que la decisión, tan «difícil como inevitable», responde únciamente «a la necesidad de que Jorge dedique todas sus energías a recuperarse».

«Con gran pesar debemos anunciar que todos los conciertos previstos de Ilegales quedan cancelados por un tiempo indefinido debido a problemas de salud que afectan a Jorge Martinez, vocalista, guitarrista y líder de la banda. En los últimos días, la situación que nos venía obligando a cancelar los anteriores conciertos, se ha complicado más de lo previsto inicialmente, lo que obliga a detener por completo la actividad en directo de la banda para que Jorge pueda someterse a un tratamiento contra un cáncer», reza el comunicado.

«Desde Ilegales queremos transmitir nuestro agradecimiento al público, siempre fiel, que lleva acompañando a la banda durante más de cuatro décadas de carrera, así como nuestras más sinceras disculpas a quienes tenían entradas adquiridas o habían hecho planes para disfrutar de los próximos conciertos», asegura la banda.

«Hoy más que nunca es momento de poner la salud por delante de todo. Confiamos en que la fortaleza y el carácter indomable de Jorge le permitan superar esta etapa y esperamos que pronto vuelva a encontrarse con su público sobre los escenarios. Agradecemos de corazón la comprensión, el cariño y el apoyo recibido en estos momentos tan complicados», concluye el comunicado.

Ilegales tenía previsto hacer parada dentro de su gira en A Coruña, Arrecife, Benidorm, Toledo, Córdoba, Burgos, Alicante o Ponferra. Todos sus conciertos quedan cancelados hasta nuevo aviso