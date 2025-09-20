Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen promocional de la banda Ilegales con Jorge Martínez (segundo por la derecha). SUR

Ilegales cancela su gira para que su líder, Jorge Martínez, se trate un cáncer

La legendaria banda de rock sube a redes sociales un comunciado en el que explica que la decisión ha sido tan «difícil como inevitable»

SUR

Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:23

La legendaria banda de rock Ilegales ha anunciado que suspende toda su gira debido a que su cantante, guitarrista y líder, Jorge Martínez, debe someterse ... a un tratamiento de cáncer. Ha sido el propio grupo el que ha subido a sus redes sociales un comunciado en el que se explica que la decisión, tan «difícil como inevitable», responde únciamente «a la necesidad de que Jorge dedique todas sus energías a recuperarse».

