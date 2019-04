Ni idea del Windows Viernes, 19 abril 2019, 17:48

Vivimos en el reinado de la electrónica y ha llegado su monarca absoluto, Bill Gates, para enseñarnos el nuevo sistema operativo que ha desarrollado la empresa Microsoft, a la que le va mejor que a Intelhorce. Gates tiene cara de profesor aniñado o bien de alumno envejecido, a fuerza de ser el primero de la clase. A los 17 años fundó su empresa y ahora, a los 39, es el hombre más rico del mundo. El Windows 95 dejará fuera de servicio el parque de ordenadores que tengan una antigüedad de más de tres años. Es lo último que hemos recibido. Un artilugio con todas las potencias que se le atribuyen tradicionalmente al Espíritu Santo, pero con más memoria. Para mi vergüenza, no he entendido una palabra de las explicaciones del mago informático. Sólo que pretende vender en España unas 300.000 unidades de su prodigioso cacharro y que se ha reunido con novecientos representantes de la economía española, entre ellos, de Telefónica, Banco de Santander, BCH y El Corte Inglés, que es el que mejor nos da la pista de la importancia del Windows 95. Siempre he sufrido por mis límites, ya que tengo una clara conciencia de ellos, y confieso que aunque el ordenador personal sea el más importante de los inventos de los últimos años, a mí no me importa nada. Conste que no lo digo en contra del progreso, sino en contra de mí. Escribo en una viejísima Olivetti que marca mal la 'e', lo que me obliga a pulsar más veces esa tecla. Las paso negras cuando quiero programar el vídeo para ver una película negra, que son las que más me gustan. Me afeito con cuchilla y uso pluma estilográfica. He admitido, eso sí, la cremallera de los pantalones, en vez de la antigua botonadura. Y eso que un amigo mío se pilló un huevo, con perdón, y me contó cómo duele. Amo la modernidad, pero también la antigüedad, y nunca digo eso de «en mis tiempos» porque sé que mis tiempos son todos mientras esté vivo. Lo que pasa es que no estoy diseñado para tratar con ordenadores. Sé que vivo en el remado de la informática, pero puedo decir, como Bergantín, que mi mundo no es de este reino.

(Articulo de Manuel Alcántara publicado en Diario SUR el 7 de septiembre 1995)