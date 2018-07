Icíar Bollaín, Lacuesta, Vermut y Sorogoyen, a por la Concha de Oro El Festival de Cine de San Sebastián incluye por segundo año consecutivo una serie de televisión en su sección oficial RICARDO ALDARONDO Sábado, 21 julio 2018, 00:05

Cuatro películas españolas competirán por la Concha de Oro en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián: 'Quién te cantará', de Carlos Vermut; 'Yuli', de Icíar Bollaín; 'Entre dos aguas' de Isaki Lacuesta y 'El reino' de Rodrigo Sorogoyen. Dos de los directores que competirán en el 66 Zinemaldia ya ganaron la Concha de Oro en anteriores ediciones, Isaki Lacuesta con 'Los pasos dobles' en 2011 y Carlos Vermut con 'Magical Girl' en 2014. Así se dio a conocer ayer la participación del cine español en el festival, con una presentación celebrada ayer en la sede de la Academia de Cine, en Madrid.

Además, la producción vasca 'Dantza', de Telmo Esnal, participará en la Sección Oficial como Proyección Especial, junto a la nueva película de José Luis Cuerda, 'Tiempo después', que viene a ser una secuela de su venerada 'Amanece que no es poco'.

También en la Sección Oficial, fuera de concurso, figurará una serie de televisión, 'Gigantes', dirigida por Enrique Urbizu y Jorge Dorado, siguiendo la estela de 'La peste' de Alberto Rodríguez, de la que el año pasado se presentaron sus dos primeros capítulos. Urbizu, que compitió en la Sección Oficial en 2012 con su última película, 'No habrá paz para los malvados', dirige de nuevo a José Coronado.

Esta será la amplia representación del cine español en la Sección Oficial, que acoge una película más que el año pasado en la competición. Así se cumple la intención del festival: «Lo que buscamos es que estén presentes las distintas formas de hacer cine. Desde el cine de género al cine de autor más radical», explicó el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos.

Veteranos

Rebordinos añadió que se trata de «que sean piezas que encajen, que se complementen, desde una película clásica magníficamente realizada como la de Icíar Bollaín, a un thriller político con la corrupción de fondo como es la de Rodrigo Sorogoyen; una película que nunca sabes cuándo está en la ficción y cuándo en la no ficción como la de Isaki Lacuesta, y la de Carlos Vermut, que lo más que puedo decir de ella es que resulta inclasificable, y visualmente impresionante», dijo el director del certamen.

'Yuli' constituirá la tercera ocasión en que Icíar Bollaín (Madrid, 1967) compita por la Concha de Oro, premio que de momento no ha ganado, aunque su película 'Te doy mis ojos' (2003) obtuvo dos Conchas de Plata para sus protagonistas, Laia Marull y Luis Tosar. Después volvió a la competición 'Mataharis' (2007). En 'Yuli' Bollaín aborda, con un guion de Paul Laverty inspirado en el relato autobiográfico de Carlos Acosta 'No Way Home', la historia del bailarín negro que se convirtió en primera figura del Royal Ballet de Londres.

Para Isaki Lacuesta (Gerona, 1975) también será su tercera vez en la competición por la Concha de Oro, aunque es su cuarta participación en la Sección Oficial, ya que 'Murieron por encima de sus posibilidades' fue seleccionada fuera de concurso. Lacuesta presenta 'Entre dos aguas', protagonizada por los dos hermanos gitanos que aparecían en una de las primeras películas del director, 'La leyenda del tiempo', cuando eran adolescentes.

Carlos Vermut (Madrid, 1980), tras lograr la Concha de Oro con 'Magical Girl' (2014), estrenará en San Sebastián 'Quién te cantará', de la que también es autor del guion, y que cuenta con las actrices Najwa Nimri, Eva Llorach, Carme Elías y Natalia de Molina para narrar la historia de una cantante que pierde la memoria poco antes de su regreso a los escenarios.

Para Rodrigo Sorogoyen (Madrid, 1981) es su segunda selección en la Sección Oficial. En 2016, con 'Que Dios nos perdone', obtuvo en San Sebastián el premio al mejor guion, escrito junto a Isabel Peña. 'El Reino', su último trabajo, está protagonizado por Antonio de la Torre, que encarna a un político implicado en una trama de corrupción.