Huir de lo adulto La exposición ofrece una visión panorámica de prácticamente toda la producción de Dubuffet. / Ñito Salas Crítica de arte Esta exposición ofrece una visión de conjunto de la producción de Jean Dubuffet, en la que encontramos obras icónicas y episodios profundamente personales, como su ciclo 'L'Hourloupe' JUAN FRANCISCO RUEDA Sábado, 28 julio 2018, 00:47

Aunque Jean Dubuffet (Le Havre, Francia, 1901-París, 1985) es un creador extremadamente prolífico, y a pesar de que en esta muestra que presenta el Centre Pompidou Málaga se pueden echar en falta algunas de sus incursiones escultóricas u objetuales a través de su ciclo 'L'Hourloupe' y posee un número de obras ajustadas, podríamos señalar que esta exposición ofrece una valiosa visión panorámica de prácticamente toda su producción. Ello es posible por la amplitud cronológica de lo que se exhibe (desde 1927 a 1984) y porque repasa sus principales episodios creativos.

'Jean Dubuffet. El viajero sin brújula' La exposición 88 obras, fechadas entre 1927 y 1984. Concurren tanto pequeños dibujos, como los de los pasajeros del metro parisino, y obras monumentales de 8 metros de ancho. La amplitud cronológica se ve acompañada por la amplitud técnica de las obras expuestas (dibujos, pintura, litografía). Comisaria Sophie Duplaix Lugar Centre Pompidou Málaga. Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n, Málaga. Fecha hasta el 14 de octubre Horario de 9.30 a 20 h. Cierra los martes.

'El viajero sin brújula' consigue no sólo presentar a Dubuffet como autor esencial del arte de la mediación de siglo, dentro del informalismo europeo y en correspondencia con tantos otros autores fundamentales, también sitúa con precisión sus principales aportaciones y capítulos más personales. Es el caso del 'art brut', concepto de extremada fortuna que pone en pie Dubuffet y que, desde entonces, se sigue empleando para definir el arte de personas con patologías mentales y ajenas al sistema del arte. Hay en Dubuffet una defensa de lo no deformado por la cultura y por los (lastrantes) conocimientos específicos. Su defensa e incorporación de motivos y soluciones de carácter ingenuo, tosco, burdo o no sofisticado obedecen a su atención del arte de niños y enfermos mentales. Es una defensa de lo no-adulto, de lo deformado por un ansia de perfección que puede devenir excelente forma pero vacía y sin implicación personal, sin «verdad». O si lo prefieren, adulto como adulterado, como el proceso de crecimiento que viene a corromper los valores de esos estados libres de prejuicios.

Sus retratos de los personajes del metro de París adquieren un innegable simbolismo. No basta el tono expresionista o grotesco de esa galería de retratos de los viajeros; lo oculto y profundo, aquello que es solapado o intestino que representa el metro, parece acomodarse con su creencia de una belleza inadvertida para las mismas personas que la portan. Dubuffet valora la arruga, lo torcido, lo anómalo, lo que huye de la norma y la ortodoxia. Resulta imposible no relacionar otra galería de retratos de la mediación de los cuarenta, en el que sobresale el de Pierre Matisse –profundamente infantil-, con los 'graffitis' (realmente inscripciones en las paredes) que Brassaï, afín al interés surrealista por la pulsión de violencia, fotografió en los años treinta en las calles parisinas.

'Le Métafizyx', una portentosa imagen en los rededores de 'Cuerpos de damas', una de las series que realiza en la mediación de siglo, concuerda y ayuda a 'edificar' las nuevas visiones del ser humano que nacen en la trágica posguerra. Si tras la Primera Guerra Mundial, como ocurrió especialmente en el caso de la pintura alemana –piensen en George Grosz u Otto Dix especialmente–, la iconografía era la de los mutilados y tullidos de guerra, que se convirtieron en una presencia habitual en las grandes ciudades europeas, tras la Segunda Guerra Mundial la iconografía nos sigue vehiculando hacia la fragilidad y la vulneración del ser, pero ahora el destino es aún más duro, como las imágenes de millones de cuerpos que yacieron en los campos de batalla y que se amontonaban en los campos de exterminio nazi. En este momento, el cuerpo se asocia a un doliente despojo que, por momentos, se asimila a la vianda, a pura carne. 'Le Métafizyx', que cabe ser comprendido como un 'memento mori' por su cabeza mutada en calavera, como tantas otras representaciones humanas en este momento, justo en la mediación del siglo o en el inicio de la posguerra, se constituye en iconografía del dolor, del trauma, del drama o del oprobio. Cierta tradición pictórica, relativamente reciente como también histórica, va a estar muy presente para muchos de los autores que, desde el informalismo europeo o sin adscripción estilística a corriente alguna, se entreguen a esta imaginería, reflejo descarnado de la condición humana que revelaba atrozmente la guerra. De este modo, emergerán como referentes para algunos de ellos las cimas de los bueyes pintados por Rembrandt y Soutine. Artistas, muchos de ellos que –nunca mejor dicho– 'sufrieron en sus carnes' el conflicto, como el Mušič de los prisioneros reducidos a presencias espectrales, el Giacometti de personajes filiformes y descarnados que deambulan, el Bacon de los retratos sanguinolentos cual despiece cárnico, el Fautrier de los insoportables 'Rehenes', el Burri que carboniza los materiales para generar metafóricas quemaduras, así como el Millares de los 'Homúnculos', que reduce a momia la presencia humana, secundan a Dubuffet en pos de la creación de una iconografía del horror y del cuerpo lacerado. Como vemos, se consigue gracias a una metafórica transubstanciación. Esto es, hacer del material pictórico la materia humana –el cuerpo–, de modo que al agredirla literalmente (arañarla, quemarla, rasparla, retorcerla, etc.) ésta figuradamente gritara, se quejara o se lamentara. Ello conduciría a un retrato grotesco del ser humano y abriría la puerta a categorías estéticas que los brutales acontecimientos del XX –y aún del XXI– han venido a convertir en ilustradoras de nuestro tiempo, como la abyección, lo grotesco, lo escatológico o la alteridad.

En paralelo a los 'Cuerpos de dama' de Dubuffet y al otro lado del Atlántico, en la que es la nueva capital del arte, Willem De Kooning desarrolla su serie 'Women', el espacio de iconicidad más pronunciado dentro del expresionismo abstracto norteamericano, rasgo éste, el de la figuración, que sí sobreviviría en el informalismo europeo. Aunque el ejercicio de De Kooning está más volcado a la expresión del color, que vuelve a ser 'fiero', en lugar que a la valoración de lo matérico como hace Dubuffet, y a la violenta acción del gesto pictórico (gestualidad), acaba, como el francés, 'denigrando' la figuración y generando una representación humana cercana a la monstruosidad. Justamente, el último Dubuffet, del que se expone aquí una selección sobresaliente y una monumental pieza de 8 metros de ancho ('Le cours des choses', 1983), trabajada, como dicta la pintura 'all over', en cada milímetro de su superficie, se halla más volcado a la gestualidad y al contraste del color que al poder evocador y sugerente de la materia. Sin embargo, este Dubuffet postrero sigue manteniendo algunos de sus rasgos, como el tratamiento de toda la superficie pictórica, tal como ha demostrado en el ciclo 'L'Hourloupe', entre 1962 y 1974. El 'modus operandi' de 'L'Hourloupe', como tantos otros elementos, lo vincula a cierta tradición del surrealismo. Nace como un garabato mientras que habla por teléfono. Una trama infinita de formas que juegan entre la vaga figuración y la pura abstracción y que orgánicamente va colonizando, como un tejido celular, todo el espacio pictórico. Son, por tanto, ejercicios que nacen mientras se 'desocupa' la mente, surge el automatismo y se libera el inconsciente. Este ciclo le permitiría, en paralelo a otros autores, convertir la pintura en envolvente, 'expandiéndola' a lo escultórico, instalativo, ambiental o incluso arquitectónico.