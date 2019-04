EL HORMIGUERO DE ANTONIO SOLER

El terral es una seña de identidad, un viento que nos aplasta durante tres días y del que estamos orgullosos, sobre todo cuando termina. El 4 de agosto de 2016 fue un día irrespirable en el que mantuvimos las persianas bajadas y no salimos a la calle si no tuvimos que salir, cruzarla, como hicieron, hacen y harán siempre los personajes de 'Sur', la novela de Antonio Soler que acaba de ganar el Premio Nacional de la Crítica. No da demasiadas pistas del día exacto, pero la radio de un taxi habla de una noticia que se produjo ese día largo en el que recorremos la ciudad de Málaga, 112 años después de que otros personajes de otro libro recorrieran otra ciudad dos mil kilómetros al norte, Dublín, en "'Ulises', de James Joyce, novela que tiene relación con 'Sur', que es más legible e igual de buena.

No es habitual que un autor logre por segunda vez el Premio Nacional de la Crítica, como ya sucediera con Mario Vargas Llosa o con Juan Marsé, con Luis Mateo Díez, pero tampoco es habitual que una novela tan exigente llegue a las librerías. Conocí a Antonio Soler cuando los dos fregábamos los suelos del Comedor de Santo Domingo, frecuentado por vecinos de sus personajes. Yo ya había leído la soberbia 'La noche', su primera novela, y ese primer día nos tomamos una cerveza (Antonio Soler otra cosa) en un bar de calle Mármoles que ya no existe, donde bebían los personajes de varias de sus novelas. Creo que he leído todas las novelas y relatos que ha publicado Soler, pero ha sido en 'Sur' cuando ha dado el golpetazo definitivo en la mesa. ¿Cómo se escribe una novela tan buena? Yo le preguntaba en qué andas y me decía a ver qué sale, de momento es un poco larga. No contaba mucho y no había que preguntar más.

La novela se inicia con la aparición de un cuerpo, como en 'El espiritista melancólico', y las hormigas que cubren ese cuerpo pasan al hormigueo de la ciudad, otro cuerpo, sumida en el terral y en sus miserias, en una superposición de mundos que no es fácil imaginar, muchos menos contar. En 'Sur' aparecen diferentes estratos de la ciudad, cada uno con su habla, todos de alguna manera entrelazados, en Málaga, este hormiguero. No es fácil que lo merecido se produzca, sin embargo así ha sido. Enhorabuena, la literatura ha ganado. Y el terral siempre termina.