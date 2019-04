El hombre que engañó al Papa María Viedma, con un ejemplar de su libro 'Taxil'. :: sur El editor y periodista fue el responsable de la leyenda negra sobre la masonería que fue aplaudida por el Vaticano y aún sigue formando parte del imaginario colectivo María Viedma rescata en su nueva novela a Taxil, el pionero de las 'fake news' FRANCISCO GRIÑÁN MÁLAGA. Lunes, 8 abril 2019, 00:02

Los que conocen el rastro de Fuengirola lo saben. Es un paraíso para las antigüedades y las piezas de coleccionistas. También para los tesoros difíciles de identificar. Como esa edición de un libro del siglo XIX que compró Marcelo para regalárselo a su mujer, Perpetua: la autobiografía de una autora poco conocida, Diana Vaughan. Una escritora que comenzó como secretaria de un personaje de película con una vida tan azarosa e increíble que parecen de ficción, Leo Taxil.

Así fue como Perpetua supo de la vida de esta pareja y de este periodista y escritor francés que, en lugar de novelar las historias de otros, se dedicó a inventar su propia vida y erigirse en el gran perseguidor de los masones. Ese viaje desde un rastro malagueño a la Francia decimonónica es lo que nos cuenta María Viedma en su nueva novela , 'Taxil', la historia de este embaucador, estafador y pionero de las noticias falsas que llegó a engañar al mismísimo Papa León XIII.

«Cuando me tropecé con el personaje me llamó la atención porque fue un sinvergüenza que ya hizo de las 'fake news' su medio de vida y además creó escuela porque mucha gente no sólo lo creyó sino que lo convirtieron en un personaje famoso, lo que hoy día llamaríamos un 'influencer', aunque con un toque de 'troll'», explica Viedma, que el próximo 10 de abril presenta su novela en la Sociedad Económica. La propia escritora malagueña reconoce que sintió también seducida por Leo Taxil desde que se tropezó con su estilosa sombra hace años al realizar sus estudios de doctorado en la Universidad de Málaga sobre la masonería con perspectiva de género. Y es que el editor y periodista francés fue el gran inquisidor de los francmasones, de cuyas filas dijo que había sido expulsado, un pedigrí que le sirvió de coartada para justificar la presunta veracidad de las barbaridades que inventó sobre este movimiento y que escandalizaron a toda la sociedad europea decimonónica.

«Me llama la atención el poder de la mentira y la cantidad de discípulos que citaban a Taxil como autoridad y que convertían sus artículos y noticias falsas en virales», explica la escritora, que recuerda que el editor apoyaba sus textos en ilustraciones demoniacas que causaban gran impresión en los lectores decimonónicos. «La bola fue creciendo hasta el punto de que se organizó un congreso antimasónico que reunió a líderes políticos y religiosos de toda Europa», señala Viedma que da incluso el dato de la adhesión al cónclave del obispo de Málaga de la época que envió 100.000 adhesiones de feligreses.

La auténtica protagonista

Lo paradójico es que, además de antimasón, Leo Taxil era anticlerical, pero «fingió arrepentimiento ante un jesuita y llegó a entrevistarse por ello con al Papa León XIII que apoyó su campaña contra la masonería», revela la autora, que añade que aquella «'fake news' duró tres años».

La propia María Viedma define 'Taxil' como la «novela de un mentiroso», aunque la gran protagonista es Diana Vaughan, una aspirante a escritora que también introduce el papel de la mujer en el siglo XIX y a través de cuyos ojos se observa la vida de este gran cuentista y pionero de las noticias falsas. «Ambos viven una historia de amor, lo que me interesaba también para contar el papel del autoengaño al enfrentarse a las mentiras», reflexiona la autora sobre la influencia de Leo Taxil que, pese a no ser un nombre conocido en nuestro país, también extendió hasta aquí el veneno de su leyenda negra.

«Hoy por hoy, la visión negativa que se tiene de la masonería sigue siendo la que impuso Taxil», concluye la autora. Una 'fake news' instalada en el imaginario colectivo y que ya dura más de un siglo.