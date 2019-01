HISTORIA TRISTE DE UN AMOR

La obra 'Señora de rojo sobre fondo gris' es una triste historia de amor frustrado escrita por Miguel Delibes, en la que Nicolás, pintor, ha perdido a su gran amor a causa de una cruel y rápida enfermedad. Él quiere plasmar su recuerdo en un retrato, pero no consigue terminarlo porque el dolor le ha bloqueado su inspiración creativa. Esa es la trama adaptada por José Sámano, Inés Camiña y José Sacristán, que a su vez es el único intérprete. Dirigida por José Sámano, ha sido estrenada en el Teatro Cervantes dentro de la programación del 36 Festival de Teatro de Málaga. Este segundo espectáculo programado adolece de una estructura dramatúrgica definida, en propósito de escenificación e incluso en la base del diseño de su único personaje, interpretado por José Sacristán. Todo esto porque no se concreta si el personaje desarrolla su soliloquio enfrentándose a su propia realidad emotiva y profesional, cosa que no se expresa ni en la construcción del personaje, al que le faltarían reacciones emocionales concretas y no la línea compungida y tan interiorista, porque muchas veces no se le oye casi nada o, por el contrario, apoyarse en la desolación anímica y ambiental en la que se encuentra, para tratarla como confesión al público; pero en este caso se echaría en falta la comunicación teatral con el público, su desolación espiritual y la ausencia de la desaparecida pareja impregnadas en la estancia, en sus muebles y posibles objetos que conformaron el nido de su relación. Por tanto, más que teatro, podría considerarse como una lectura dramatizada; pero en ese caso adolecería de falta del volumen necesario para que el monólogo y su calidad literaria indudable del texto, llegue claramente audible a los espectadores del amplio recinto del Teatro Cervantes.