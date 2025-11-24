Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Las habitaciones del poder

JUAN FCO. GUTIÉRREZ LOZANO

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

A diferencia del cine estadounidense, qué poco ha aparecido el espacio físico del poder democrático en el audiovisual español. El Despacho Oval ha sido retratado ... mil veces, desde recreaciones históricas como las dedicadas a los «padres fundadores», a ficciones más recientes de toda piel y pelaje sobre tejemanejes míticos como el Watergate, o a 'thrillers' o títulos apocalípticos o de despiporre como 'House of Cards', 'No mires arriba' o 'Mars Attacks!', ejemplos de un largo listado. La Casa Blanca fue además epicentro de una de las producciones más alabadas: la que nos detallaba su ala oeste y su departamento de prensa. Sin olvidarnos, ay, de las reiteradas presencias del británico 10 de Downing Street en decenas de historias desde la mítica «Sí, Ministro». Sin embargo, La Moncloa no ha sido una localización demasiado vista. Supongo que algo tendrá que ver la escasa revisitación de nuestro pasado democrático más cercano. Aquel intento de Telecinco en 2001 de hacer mofa en 'Moncloa, ¿dígame?' no triunfó, aunque el programa 'Polònia' de TV3 sí ha sabido sacar oro de toda la miga irónica que puede aportar dicho escenario. Uno de los muchos y atinados aciertos de la recién estrenada 'Anatomía de un instante' (Movistar Plus+), dirigida por Alberto Rodríguez, está precisamente en las ubicaciones escogidas para sus tramas, con origen en el libro homónimo de Javier Cercas. La miniserie es elogiable por su huida de toda posible parodia. Además del Congreso, algo postizo en cuanto a escaños, sus cuatro capítulos dejan ver escenas monclovitas notables donde se enseña, por ejemplo, la relación familiar de Adolfo Suárez (enorme Álvaro Morte) con Gutiérrez Mellado (encarnado en el no menos brillante Manolo Solo). Esas paredes de una Moncloa ficticia acogen recreados momentos fundacionales de nuestras libertades, entre cafés, copas y cigarros, muchos cigarros. Imagino que con el paso del tiempo, que todo lo cura, aumentará la presencia de los relatos íntimos de estos escenarios del poder, que ayudan a interpretar mejor todo lo que nos pasa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  3. 3 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  6. 6

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las habitaciones del poder