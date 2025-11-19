Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fernando Guerrero Strachan, en su retrato de la galería de alcaldes, con su edificio del Ayuntamiento detrás. Salvador Salas

Guerrero Strachan, el arquitecto que inventó la Málaga moderna con solo «un grano de arena»

Una exposición recorre en el Museo de Málaga las grandes obras y el pensamiento del autor de las obras icónicas de la Málaga del comienzos del siglo XX

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:19

«Me gusta mucho». Dicho así, hoy día podría ser una de esas millones de aprobaciones que coleccionan los vídeos de Instagram. Pero este entusiasta ... comentario aparece a los pies de un boceto que se puede ver y leer en la exposición 'Más que un grano de arena. Málaga y el arquitecto Guerrero Strachan (1880-1930)', que se ha presentado este miércoles en el Museo de Málaga para reivindicar al inventor del estilo malagueño dentro del regionalismo de comienzos del siglo XX. La firma del autor del mensaje no era un parroquiano más, sino el mismísimo obispo Manuel González García que, al ver el diseño del nuevo seminario diocesano de Los Almendrales, no pudo ocultar su satisfacción y la dejó por escrito. Este documento inédito es uno de los que se exhiben en la muestra, junto a los proyectos originales de la neogótica Iglesia del Sagrado Corazón, el emblemático Hotel Alfonso XIII -actual Miramar- o el monumental Ayuntamiento de Málaga que, curiosamente, acabaría presidiendo el propio arquitecto al convertirse en alcalde en 1928. Una exhibición que propone una profunda revisión del hombre que transformó la ciudad con ese «grano de arena» que él mismo acuñó y que se ha convertido en lema de su propio legado.

