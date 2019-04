Cuando Golda Meir regañó a Moisés Pablo Aranda e Ignacio Uría, ayer, durante la charla sobre la primera ministra israelí. / Migue Fernández Aula de Cultura SUR Ignacio Uría rescata la figura de la dirigente israelí que se permitió ironizar sobre la falta de petróleo en la tierra prometida FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 4 abril 2019, 00:20

No solo fue la única mujer en un mundo de hombres. También fue la madre de Israel en un tiempo en el que el naciente país se encontraba aislado, amenazado y atacado por sus vecinos. Aunque ella, ya mayor, decía que más que madre se veía como la abuela de Israel. El golpe de humor también define a su autora, Golda Meir, la única mujer que firmó el tratado de creación del Estado judío, embajadora, ministra y, finalmente, presidente del país entre 1969 y 1974. Una política que gobernó su país con guante de seda, pero que también aplicó el puño de hierro para defenderlo. La prensa la adoraba porque siempre dejaba titulares. Y entre sus frases está el rapapolvo bíblico al mismísimo Moisés por su tino para la tierra prometida. «Nos arrastró 40 años por el desierto, para traernos al único lugar en todo el Medio Oriente donde no hay petróleo», dijo con ironía y sarcasmo la dirigente que, no obstante, escondía tras esta frase uno de los pilares de su política internacional.

«La ausencia de petróleo fue la razón por la que se interesó por la bomba atómica», afirmó ayer el historiador y profesor Ignacio Uría, que repasó la trayectoria de esta mujer en la charla 'Golda Meir, de la pobreza rusa al gobierno de Israel'. En esta actividad del Aula de Cultura de SUR celebrada en el Museo Carmen Thyssen, con la colaboración de la Obra Social La Caixa, el especialista recordó que unos documentos desclasificados hace unos años por el gobierno norteamericano mostraban que en su reunión con Nixon en 1969, la primera ministra insinuó estar en posesión del arma atómica ante lo que el presidente de EE UU replicó que prefería no saberlo. Es decir, le dejaba las manos libres mientras no fuese público.

En su conferencia, Uría repasó la trayectoria de Golda Meir, cuya gran obra fue su empeño en la creación del Estado de Israel. Una misión que tuvo mucho que ver con su propia condición de exiliada cuando abandonó su país junto a su familia para vivir en Estados Unidos. «Siempre se sintió una refugiada, pero además lo tuvo todavía más difícil por ser mujer y judía en el siglo XX», explicó el historiador, que añadió que, tras el Holocausto, Meir luchó por un territorio propio «para que todos los judíos perseguidos en sus respectivos países pudieran tener su propio Estado».

Dos grandes crisis

Conocida también como la Leona de Judá, la primera ministra vivió un mandato convulso que estuvo marcado por dos momentos difíciles: los atentados de Munich 72 y la guerra de Yom Kippur. Su doble respuesta a la muerte de los atletas en las Olimpiadas fueron su famosa frase en la que afirmaba que los judíos volvían a ser asesinados en Alemania y la autorización de la Operación Cólera de Dios por la que todos los responsables intelectuales de aquel ataque fueron asesinados. Una crisis a la que siguió la guerra de 1973 que, pese a la victoria final, supuso una gran perdida de vidas israelíes al no estar preparados para el ataque.

«Fue una mujer que amó la paz, pero no dudó en ir a la guerra y usar la violencia», recordó Ignacio Uría sobre Golda Meir que unificó a la izquierda israelí en el partido laborista y que pese a su ideología socialista nunca renunció a la fuerza para hacer frente a los enemigos de su país. «Cometió sus errores, pero fue una dirigente con un gran sentido de la justicia social y un hito en la historia del siglo XX», concluyó el historiador sobre esta mujer de carácter y humor que regañó al mismísimo Moisés.