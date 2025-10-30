Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marilú Báez

'Godspell': Antonio Banderas y su fe inquebrantable en el teatro musical

El malagueño actualiza a lo 'Sohoway' el clásico de los 70 con una versión que refuerza el mensaje de paz y amor frente a las guerras

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:15

Suele decir Antonio Banderas que cuando él habla tiene tendencia a la homilía, pero lo cierto es que anoche no le hizo falta un micrófono ... para exponer su razonamiento. En el escenario del Teatro del Soho CaixaBank, tuvo lugar una liturgia de más de dos horas con un mensaje claro: la guerra se combate con amor, perdón y justicia. Palabra de Antonio Banderas… vía 'Godspell'.

