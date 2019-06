DE GATOS Y LIEBRES

No todo sirve en el nombre del amor ni de la música. Ayer nos perdimos el concierto de Zenet en el Teatro Cervantes porque pensamos que 'eso le pasa a otros' así que vivimos en primera persona lo que se rumorea constantemente sobre la plataforma de compraventa de entradas Viagogo. No es fácil resistirse a su oferta cuando es la primera opción que aparece si buscas una entrada en Internet. Es cierto que nos mete el miedo en el cuerpo cuando asegura que ya solo quedan poquísimas entradas para tu evento soñado y ese chantaje emocional derriba todas tus barreras. Esta plataforma se dedica a vender entradas de terceros sin identificar que deciden libremente el precio, a veces puede salir bien aunque caro, como me pasó el año pasado con David Byrne en los conciertos del Botánico, pero otras como esta vez, pueden avisar con poco tiempo de que finalmente ese vendedor anónimo no puede proporcionarte las entradas, eso sí, te mandan un mensaje muy cariñoso explicando que ellos han hecho todo lo posible por convencerles para que te las enviaran y que al no lograrlo te devuelven el dinero que puede tardar unos diez días en llegar a tu cuenta. En esta ocasión hemos tenido la 'suerte' de que solo nos ha fastidiado el plan del viernes y no un vuelo + hotel.

En un momento en el que la tecnología nos ha permitido saltarnos a los intermediarios en muchas transacciones, la trampa de la comodidad está jugando en nuestra contra pues tenemos muchas opciones directas para conseguir entradas sin pasar por aquí. También es curioso que a pesar de los rumores de advertencia que circulan a golpe de click sigamos confiando en que no nos pasará a nosotros con tal de conseguir lo que queremos, pero comer sandías en enero puede salir muy caro.

Así que de 'soñar contigo' del maestro Zenet pasaremos a la noble villa de Ojén a escuchar a La Bien Querida y Novedades Carminha esta noche, pero eso sí, compraremos las entradas en un lugar seguro. Advertidos quedáis.