Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Documental

Estirpes de Rioja: la pasión que se hereda

Diario LA RIOJA y TVR llevan a la pantalla un relato de la vida dedicada al vino

Documental · 47 min.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:54

Comenta

Son trece personas de entre 25 y 94 años pertenecientes a cuatro familias para las que el vino de Rioja es «una forma de ser ... y de estar» y que nos han abierto las puertas de sus casas y de sus vidas con generosidad. Podrían haber sido muchas otras, pero todas quedan representadas de alguna forma por las que protagonizan el documental 'Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda', una coproducción de Diario LA RIOJA y TVR, con la colaboración de Acción Social de Caja Rural de Navarra, que se estrena el día 13 en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño. A partir de esa fecha, podrá verse en larioja.com y entrará también en la parrilla televisiva.

Más documentales

Disfruta de contenidos ilimitados. Suscríbete

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estirpes de Rioja: la pasión que se hereda