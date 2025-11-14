Estirpes de Rioja: la pasión que se hereda

Son trece personas de entre 25 y 94 años pertenecientes a cuatro familias para las que el vino de Rioja es «una forma de ser ... y de estar» y que nos han abierto las puertas de sus casas y de sus vidas con generosidad. Podrían haber sido muchas otras, pero todas quedan representadas de alguna forma por las que protagonizan el documental 'Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda', una coproducción de Diario LA RIOJA y TVR, con la colaboración de Acción Social de Caja Rural de Navarra, que se estrena el día 13 en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño. A partir de esa fecha, podrá verse en larioja.com y entrará también en la parrilla televisiva.

Este año se celebra el centenario de la Denominación de Origen Rioja, y entre los proyectos que ha desplegado el periódico con motivo de la efeméride, uno de los más ambiciosos, junto con el especial impreso y publicado el 6 de junio, ha sido este documental en el que ha trabajado durante meses un equipo de profesionales del diario y de TVR.

«Hemos querido crear un producto periodístico de largo recorrido, con medios propios, con humildad, pero también con mucha entrega y con el convencimiento de que merece la pena escuchar a los personajes que veremos en la pantalla. Tres de ellos tienen más de 90 años, apenas unos pocos menos que la Denominación, y recoger sus testimonios en este momento nos parecía valioso y emocionante. Pero no queríamos que los más veteranos estuvieran solos, sino que dialogaran con los hijos y los nietos que han seguido sus pasos y que han abierto nuevos caminos a partir del punto hasta el que los llevaron sus mayores», explica la directora del periódico, Teresa Cobo.

En el documental participan Guillermo Eguren, sus hijos Marcos y Miguel, su nieto Mikel (Viñedos Sierra Cantabria) y su nieto Eduardo (Cuentaviñas); Francisco Hurtado de Amézaga y su hijo Luis (Marqués del Riscal); Ricardo Fernández y su hija Isabel con sus sobrinos Ricardo y David (Abeica); Manuel Ruiz Hernández y su hijo Manu

Ampliar Alberto Gil, claqueta en mano, antes de una toma con los Hurtado de Amézaga, padre e hijo. J. Rodríguez

«Los protagonistas nos lo han puesto fácil porque lo han hecho muy bien. Han sabido hablar entre ellos como si no hubiera cámaras delante. Redactores y técnicos han completado un gran trabajo, que han compatibilizado con las labores que exige la actualidad diaria. El mérito del resultado recae de manera especial en el periodista Alberto Gil y el realizador Leo Brox, que han puesto sus mejores cualidades profesionales al servicio del proyecto», señala la directora.

«Mucha gente, lamentablemente, se ha ido sin la oportunidad de contar de viva voz cómo y por qué Rioja es un territorio conocido en el mundo. En el documental intentamos dejar constancia de lo que fue y de lo que es Rioja», subraya Alberto Gil. «Las bodegas históricas, y sus familias, son las que aparecen en los libros con el gran mérito de haber llevado el nombre de Rioja por el mundo, con la exportación, pero los historiadores han obviado a los jornaleros, a las familias más humildes, que han doblado sus espaldas para trabajar la vid como cultivo de subsistencia y transmitiendo su legado a las siguientes generaciones. Lo que hemos pretendido es dar también voz a estas personas y demostrar cómo cada generación es capaz de aportar a la anterior», dice el periodista.

«Para nosotros era importante que el tono fuera conversacional, que charlaran entre ellos, que recordaran anécdotas, etc. Así que el mayor reto, para mí, fue conseguir que, rodeados de focos, cámaras, cables y extraños, fueran capaces de olvidarse de todo ello y estar lo suficientemente cómodos como para sacar lo mejor de cada uno», destaca Leo Brox. «Se nos llena la boca hablando de grandes añadas y cosechas, pero detrás de esas botellas hay personas con no menos años que ellas que albergan el conocimiento y los secretos para lograr que nuestra tierra tenga nombre de vino y que todos podamos sacar pecho», afirma.

Los hijos, primero, y los nietos, ahora, han sido y son las generaciones mejor formadas de Rioja, pero «sabe más el diablo por viejo que por diablo, y sabe más de viña, de tierra, de paisaje y de territorio Guillermo Eguren, abuelo, que Eduardo, nieto, como sabe más Ricardo Fernández, abuelo, que Ricardo y David, nietos. Es la inteligencia emocional», concluye Gil.