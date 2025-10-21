Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pilar Pascual, tras recoger el premio. R. C.

La agricultora de 23 años que ha puesto en pie a la gastronomía española

«Vivir del campo no puede ser un acto de resistencia», reclama Pilar Pascual al recoger el galardón al Talento Joven en los Premios Nacionales de Gastronomía entregados en Granada

Guillermo Elejabeitia

Martes, 21 de octubre 2025, 13:26

Tiene solo 23 años y logró arrancar al auditorio la ovación más larga de la noche. Este lunes se entregaban en Granada los Premios Nacionales ... de Gastronomía, en una ceremonia que por primera vez salía de la capital para celebrar la riqueza y diversidad de la cocina española. En el Palacio de Congresos se reunieron chefs de renombre, académicos, prensa especializada y representantes de todos los niveles de la administración, desde el Gobierno de España hasta el Ayuntamiento de Granada, pasando por la Junta de Andalucía y la Diputación. «Pocas veces nos ponen un altavoz tan directo ante políticos y gente influyente, y cuando te lo ponen hay que aprovecharlo», reconocía después del evento Pilar Pascual —@agripilar en redes sociales—, ingeniera agrícola, agricultora y ganadera galardonada con el premio Talento Joven.

