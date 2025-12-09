García Montero acusa a la RAE de imponer a Panamá como sede del próximo CILE

La tensión entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española (RAE) no cesa. Luis García Montero, director de Cervantes, vuelve a arremeter contra Santiago ... Muñoz Machado, director de la RAE. Acusa a la RAE de haber decidido unilateralmente que Panamá sea de nuevo la sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). Una decisión que aún no es oficial y se habría tomado sin consultar al Cervantes. El mismo día que el Cervantes presentaba a los reyes y al Ejecutivo los datos de «un buen ejercicio», García Montero, arremetía también contra la «agresiva» política de Donald Trump, que no ceja en sus ataques al español en Estados Unidos.

Recordaba García Montero que corresponde al Cervantes proponer la sede del CILE a las academias, pero que la RAE y Muñoz Machado han vuelto actuar por su cuenta. «El director de la RAE ha decidido que Panamá sea la sede en otra en otra de las decisiones a las que los tienen acostumbrado y de la que nos enteramos por otras academias», denunció antes de reunirse en Aranjuez con el Patronato del Cervantes que presiden los Reyes cada año.

«A partir de ahí tenemos dos situaciones: uno, no ofender a Panamá, porque nos interesan las relaciones internacionales; y dos, no permitir las ofensas a una institución de Estado como como el Instituto Cervantes a la que nos tiene acostumbrado el director de la RAE». «Cuando no se ofenda a Panamá y cuando no nos sintamos ofendidos pondremos en marcha la candidatura del próximo Congreso Internacional de la Lengua», dijo.

Reiteró además que prefiere «a un filólogo de calidad como director de la Academia, no un abogado de negocio simpatizante de Panamá». Trataba, con todo, de rebajar la tensión y pedía no aludir a lo de «simpatizante de Panamá». «El problema que tenemos ahora es no ofender a un gobierno como el panameño, que es fundamental en unas relaciones internacionales, porque, entre otras cosas, está la tensión que hay contra el español y contra la propiedad del Canal de Panamá desde los Estados Unidos», agregaba.

Recordó García Montero que hay más de 60 millones de ciudadanos norteamericanos de origen hispano y que más de 40 millones tienen el español como primera lengua y lengua materna. De modo que «los agravios de Donald Trump al español no son agravios a España o a México, son agravios a una parte de su población», planteó.

Es muy triste estar asistiendo a políticas que llaman a ridiculizar a alumnos de colegios que hablan español, o a trabajadoras en un supermercado que tratan en español con los clientes, lo que hace que muchos padres de origen hispano intenten que sus hijos olviden el español y tengan el inglés como único idioma para realizarse en los Estados Unidos», lamentó.