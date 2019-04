García Márquez, el genio que hacía trampas y su dedicatoria sin represalias Juan Antonio Masoliver, ayer, con J. A. Mesa Toré. / fÉlix palacios Juan Antonio Masoliver rescata los «engaños» del premio Nobel y su relación con los escritores del 'boom' latinoamericano FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Miércoles, 24 abril 2019, 00:24

Fue una charla deliciosa. Y eso que el protagonista, el crítico, poeta y narrador Juan Antonio Masoliver Ródenas, avisó de que tenía fama de «'malcafé', por decirlo de forma suave». Pero a nadie se le indigestó la taza de ayer de 'Un café cargado de lecturas', que no resultó en absoluto amarga. Ni tampoco dulce. Desprendió buen aroma, bastante complicidad y un humor que fue de la ironía a la autoparodia. Para empezar, el escritor de El Masnou cambió el café por una copa de vino que, a falta de 'negre' –como se denomina en Cataluña al tinto–, fue un ribera. Aunque no tuvo mucho tiempo de beber porque en la hora que duró su encuentro con los lectores no paró de hablar. De su labor como escritor a su oficio como crítico, pasando por sus experiencia como profesor de Literatura Española y Latinoamericana durante sus cuatro décadas en Gran Bretaña. Precisamente el 'boom' de los autores iberoamericanos ocupó buena parte de la intervención del autor, al que también le precedía su fama de contar y decir lo que otros no se atreven. Y lo demostró cuando criticó la que muchos consideran la obra capital de Gabriel García Márquez, 'Cien años de soledad'.

«Escribí un artículo largo que decía 'Los cien engaños de soledad' con todas las trampas que usaba el escritor para seducir al lector», relato Masoliver Ródenas que quiso dejar claro que el colombiano era un «genio». «Con mucha trampa, pero genio», apostilló el crítico, que sí mostró su admiración por otros títulos de García Márquez, como las «impecables» 'El coronel no tiene quien le escriba' y 'Crónica de una muerte anunciada'. No obstante, Macondo tiene más de artificio y de truco literario para el poeta y narrador catalán, aunque el Premio Nobel recibió con deportividad y elegancia aquellas críticas. «Cuando dije que 'Cien años de soledad' era la novela que menos me interesaba de las suyas, me mandó después a casa sus memorias dedicadas... así que no hubo represalias», rememoró.

Durante la charla organizada por el Centro del 27 y el Aula de Cultura de SUR, con la colaboración de Obra Social La Caixa, Juan Antonio Masoliver, que en estos momentos anda ultimando sus memorias, también visitó sus recuerdos a lo largo de la intervención en la que salieron a relucir otros nombres imprescindibles de la literatura hispanoamericana y universal, como Mario Vargas Llosa y su obsesión por los «esquemas» antes de ponerse a escribir; Carlos Fuentes, que siempre lo saludaba demasiado efusivamente y del que tenía sus «reparos ya que me parecía ambicioso y algo pesado», o sus colaboraciones con Octavio Paz, al que conoció «pero del que era difícil ser amigo».

También vinieron del pasado las noches de jarana de Augusto Monterroso y Juan Rulfo. Cuando ya no podían más, el primero de ellos le decía a su cuate mexicano que era hora de retirarse, «pero, tras la despedida, a Rulfo siempre se le veía entrar en otra cantina», afirmó Masoliver, que considera a este último el más determinante de aquel movimiento. «Es único y su obra me sigue conmocinando, por lo que siento no haberlo conocido», admitió.

Estos escritores y sus vivencias serán algunos de los que pueblen las memorias del catalán, 'Desde mi celda', que muchos esperan «para que me meta con mis amigos y mis enemigos», reconoció. No obstante, Juan Antonio Masoliver avanzó que no será como su novela 'La puerta del inglés', que Jorge Herralde no se atrevió a publicar porque caricaturizaba la sociedad literaria y a críticos como García Posada. «Aquí no critico tanto para decepción de mis lectores», dijo con humor. Así que habrá que leerle para comprobarlo.