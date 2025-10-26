Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rafael Salas Gallego, en la entrega del premio. FLC
Acción Solidaria con la Cultura

Ganar un concurso de podcast a los 70 años: «Lo mejor es saber que lo hago porque me da la gana»

El malagueño Rafael Salas Gallego recibe el primer premio de la categoría en el Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores de Fundación 'la Caixa'

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Dicen que lo mejor de la jubilación es tener tiempo para hacer lo que realmente apetece en cada momento y disfrutar del tiempo libre. Eso ... se lo ha tomado al pie de la letra el malagueño Rafael Salas Gallego, periodista jubilado que acaba de alzarse con el premio en la categoría de podcast del XVII Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores de Fundación 'la Caixa'. Bajo el nombre 'Siempre nos quedará la radio', Rafael reconduce la nostalgia de este medio de comunicación hacia una ficción sonora donde reflexiona sobre la soledad y el papel de la radio como compañía e ilusión ante la ausencia de familia.

