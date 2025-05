Estos son los ganadores de las Medallas 2025 del Ateneo de Málaga

Lunes, 19 de mayo 2025, 18:58 Comenta Compartir

El Ateneo de Málaga ha hecho públicos los nombres de los ganadores de sus Medallas 2025, con las que esta institución muestra su reconocimiento público a aquellas personas e instituciones que destacan por su labor en pro de la ciudad.

Los galardonados de este año son la bióloga y científica María del Carmen García Martínez, el médico oftalmólogo y presidente de la Real Academia Malagueña de Ciencias Fernando Orellana Ramos, la profesora universitaria y empresaria Consuelo Gámez Amián, el periodista Manuel Bellido, y el director de orquesta Arturo Díez Boscovich.

La gala de entrega de las Medallas será el próximo 19 de junio a las 19:30 horas, en la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

Los galardonados

María del Carmen García Martínez, licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla y doctora por la Universidad de Málaga, ha sido la primera mujer científica en dirigir el Instituto Español de Oceanografía (IEO) en sus 111 años de historia, (recientemente integrada en CSIC). Ocupó la dirección de la sede malagueña del IEO, desde octubre de 2021, y en su vuelta a la ciudad, desde febrero de 2024 hasta marzo de 2025.

Es coautora de la publicación Cambio Climático en el Mediterráneo Español, premiada por la revista RedLife. Es cofundadora del Grupo Mediterráneo de Cambio Climático (GCC), que monitoriza el Mediterráneo español a través del proyecto RADMED (RADiales del MEDiterráneo). Participa activamente en el programa de observación en el Golfo de Cádiz (STOCA). Puso en marcha el laboratorio de Cambio Climático del Centro Oceanográfico de Málaga, es la responsable de la implementación de un sistema de observación en tiempo real en la costa de Málaga (MARETO: Malaga Real Time Observatory). A nivel internacional ha representado al IEO en el European Marine Board (EMB), organización que aglutina a 35 institutos europeos de investigación marinos. Ha liderado el European Marine Board Communications Panel, grupo de expertos europeos que promueve la divulgación de las actividades del EMB y aboga por la alfabetización científica (Ocean Literacy). Ha representado a España y al IEO en CIESM (International Council for the Exploration of the Mediterranean), POGO (Partnership for the Ocean Global Observation) y MONGOOS (Mediterranean Ocean Network of the Global Ocean Observation Systems). Recientemente ha sido seleccionada como una de las 100 mujeres «campeonas en la economía azul» y su historia se publicará en el libro titulado: '100 Women Champions in the Blue Economy'. Previamente fue elegida como una de las 10 mujeres que se presentaron en el evento Win Big celebrado en Roma a finales de marzo de 2025.

Fernando Orellana Ramos es licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de Granada, 1976), doctor en Medicina (Universidad de Sevilla, 1979) y especialista en Oftalmología (1979). Ha sido profesor colaborador en las universidades de Sevilla y Málaga.

Es miembro de varias sociedades españolas: de Oftalmología, de Retina y Vítreo, de Estrabología, de Ergoftalmología y de Contactología, siendo uno de los científicos más reconocidos de la ciudad, conjugando su actividad médica y científica (es presidente de la Academia Malagueña de Ciencias desde marzo de 2016 y académico de Número de la misma desde 1990) con una amplia actividad dedicada a favor de la cultura en la ciudad desde la mencionada Academia. Además, ha realizado a lo largo de su trayectoria profesional una encomiable tarea social de ayuda a los más necesitados con voluntariados en Camerún tratando a pacientes de la tribu Bangwua, en colaboración con las autoridades sanitarias locales en el Hospital de Fomten. Es Colegiado de Honor del Colegio de Médicos de Málaga y es Académico Correspondiente de las Reales Academias de Medicina y Cirugía de Sevilla y de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla. Recibió el Premio 'Conde de Arruga' (1980). Benedicto XVI le otorgó la Cruz Por Ecclesia et Pontífice (2018).

Consuelo Gámez Amián, Chelo Gámez, realizó sus estudios de Ciencias Económicas en Madrid, para posteriormente ingresar como profesora en la joven facultad de ciencias Económicas de Málaga en el año 1968, siendo la primera mujer de su historia en formar parte de su equipo docente. Una dilatada trayectoria de 38 años en la que impartió teoría económica ortodoxa y macroeconomía. En 1998, fue nombrada Catedrática de Universidad, y en el año 2009, recibió la insignia de la facultad de Ciencias Económicas, su más destacada distinción. Sus conocimientos y sus numerosas investigaciones han servido para avalar su trayectoria como un referente en los estudios de economía avanzada, a los que se suman más de cuarenta libros y publicaciones especializadas, artículos de revistas y dirección de varias tesis doctorales. Una vez jubilada, recondujo su actividad al ámbito empresarial con la creación del proyecto Dehesa de los Monteros, vinculado a la cría de cerdos en el Valle del Genal y a la producción de jamones, siendo una de las grandes empresas referentes del sector. Un modelo coexistente con la sostenibilidad y la recuperación del Valle del Genal.

H sido Catedrática emérita de Teoría Económica de la Universidad de Málaga. Miembro del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, presidenta de ASPROJUMA, (Asociación de profesores jubilados de la UMA) y académica de la Academia Malagueña de Gastronomía y Ateneísta desde 1965.

Arturo Díez Boscovich realiza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, donde estudia composición. Premio a la Mejor labor Musical del año 2014 por el ayuntamiento de Málaga. Director Musical del Teatro Lírico Andaluz, director del Festival Internacional de Música de Cine de las ciudades de Úbeda y Córdoba del Teatro Lírico de Huelva. Ha dirigido durante cinco años consecutivos en la Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga, al frente de la Orquesta Filarmónica de nuestra ciudad y en 2019 realiza su tercera producción para el Teatro de la Zarzuela junto a la orquesta de la Comunidad de Madrid.

Ha dirigido con éxito a la gran mayoría de orquestas sinfónicas del país, como la Orquesta y Coro Nacionales de España (ONE), Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta de Castilla y León, Orquesta Ciudad de Granada, Filarmónica de Málaga, Sinfónica de Baleares, y Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Córdoba, Orquesta Sinfónica de Baleares y en el año 2021 su debut con la Orquesta de RTVE en el Teatro Monumental de Madrid. Desde el año 2010 es director musical de Film Music Festival. En 2019 hace su debut para la gran pantalla escribiendo la música de la película Urubú. Ese mismo año, es elegido por Antonio Banderas como director musical de su nuevo proyecto A Chorus Line. Arturo es director titular de la Sinfónica Pop del Soho.

Manuel Bellido es natural de Montilla (Córdoba) y vive en Torremolinos, donde lleva gran parte de su vida. Atesora una extensa y diversa trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación audiovisual, con un papel destacado en la divulgación y análisis del cine andaluz desde los medios públicos. Con más de tres décadas vinculado a Canal Sur, Bellido ha combinado la labor informativa con un compromiso continuado con la cultura, y muy especialmente con el cine producido en Andalucía. Su dedicación al periodismo cinematográfico ha sido recientemente reconocida con el premio Juan Antonio Bermúdez a la Labor Informativa, concedido por la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN). Este galardón representó en 2023 el reconocimiento a una trayectoria centrada en la cobertura del cine desde la televisión pública andaluza. Bellido ha sido corresponsal en numerosos festivales audiovisuales nacionales e internacionales, tanto para Canal Sur como para la FORTA, y durante los últimos diez años, hasta su reciente jubilación, ha dirigido el programa 'Una de cine', un espacio semanal que ofrece entrevistas con actores, directores y profesionales del sector, con un enfoque claramente andaluz.

Cronista de proximidad, cultura y deporte, la trayectoria de Bellido en Canal Sur, que el 15 de enero de este año cumplió 36 años, ha estado marcada por su versatilidad. Ha cubierto con intensidad temas de proximidad, como las riadas de Málaga en 1989 o el caso de Julen, y ha seguido de cerca la evolución del fútbol malagueño, desde los días del Club Deportivo Málaga hasta la actualidad del Málaga CF.

Temas

Málaga