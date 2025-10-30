Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fundación Unicaja impulsa una nueva edición de sus talleres de arteterapia, que beneficiarán a 1.200 personas

El Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga y los centros culturales de Ronda, Cádiz, Sevilla y Almería acogerán 60 sesiones de este programa terapéutico pionero

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:24

Más de 1.200 menores de edad y adultos participan este año en una nueva edición de los talleres de arteterapia impulsados por la Fundación ... Unicaja que arrancan esta semana en Almería, Ronda y Málaga. El Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga y los centros culturales de la institución en Ronda, Cádiz, Sevilla y Almería acogerán un total de 60 sesiones de este programa pionero en el uso del arte con fines terapéuticos en colaboración con una docena de entidades sociales locales.

