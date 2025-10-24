Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen de la Fundación Unicaja, Cristina Rico, y la decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, han suscrito la colaboración

Fundación Unicaja presenta 'VIRAL', un ciclo que une inteligencia artificial, cultura y pensamiento humanista en Málaga

El programa reúne en el Colegio de Arquitectos a expertos nacionales para debatir los retos éticos, creativos y sociales que plantea la transformación digital en la vida cotidiana

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:11

Fundación Unicaja presenta el ciclo 'VIRAL. El reto de la evolución', una serie de encuentros que invita a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial y ... la tecnología están transformando la cultura, la educación y la vida pública. El programa, que se desarrollará entre finales de octubre y comienzos de diciembre en el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, nace con el propósito de analizar la evolución tecnológica desde una perspectiva humanista y ofrecer herramientas para su aplicación ética.

