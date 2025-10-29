Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fundación Unicaja pone en marcha talleres creativos gratuitos en Málaga para todos los públicos

La programación del ciclo 'Aula Abierta', que se desarrollará en el Centro Cultural Fundación Unicaja, arrancará el sábado 8 de noviembre

SUR

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:38

Fundación Unicaja organiza talleres creativos gratuitos para todos los públicos dentro del ciclo 'Aula Abierta'. La programación, que se desarrollará en el Centro Cultural Fundación ... Unicaja de Málaga, arrancará el 8 de noviembre a las 11.30 horas con el taller 'Eco Héroes en acción. Misiones para salvar el Planeta. Guardianes del agua' a cargo de Green Globe. Los participantes podrán crear un sistema de filtrado para purificar el agua contaminada.

