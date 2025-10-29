Fundación Unicaja pone en marcha talleres creativos gratuitos en Málaga para todos los públicos

Fundación Unicaja organiza talleres creativos gratuitos para todos los públicos dentro del ciclo 'Aula Abierta'. La programación, que se desarrollará en el Centro Cultural Fundación ... Unicaja de Málaga, arrancará el 8 de noviembre a las 11.30 horas con el taller 'Eco Héroes en acción. Misiones para salvar el Planeta. Guardianes del agua' a cargo de Green Globe. Los participantes podrán crear un sistema de filtrado para purificar el agua contaminada.

Giulia Esposito y Riccardo Benfatto, de Hilo Rojo Teatro, impartirán el 29 de noviembre un taller de improvisación teatral, en el que los participantes se convertirán en actores, directores y dramaturgos para construir una historia sobre la marcha sin guión establecido. Se realizarán ejercicios y juegos para formar los grupos y dinámicas para fomentar la creatividad y crear historias y escenas improvisadas.

El 20 de diciembre se celebrará una actividad interactiva de creación audiovisual a cargo de Calde Ramírez de Music Komite, donde se explorarán las posibilidades del arte audiovisual creando composiciones sonoro-visuales que los participantes irán manipulando en directo a partir de material creado durante el taller y de archivo.

Por su parte, ya en 2026, la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital EVAD Formación impartirá el 17 de enero un taller de programación y arte digital orientado a la creación de videojuegos para jóvenes. Los participantes aprenderán cuáles son sus procesos trabajando con el motor Unity y diseñarán un personaje con la herramienta Photoshop.

El 14 de febrero tendrá lugar el taller 'Exploradores del pasado. La Málaga medieval' a cargo de ArqueoRutas. En esta propuesta, se aprenderán conceptos básicos de historia, arqueología y patrimonio histórico de la época medieval, representada por monumentos tan significativos como la Alcazaba o el Castillo de Gibralfaro. Los participantes descubrirán las decoraciones y ornamentaciones más destacadas de la época y crearán sus propias yeserías y azulejos.

La robótica protagonizará el taller del 14 de marzo impartido por la Asociación La Jaquería-Hackspace, en el que los más jóvenes tendrán un primer acercamiento a los robots y su programación a través de juegos participativos para desarrollar sus habilidades de pensamiento lógico y resolución de problemas, en los que deberán programar robots sencillos para que realicen determinados retos como recorrer un laberinto o alcanzar un objetivo en un mapa.

Cómic y viñetas

El 18 de abril el humorista, artista transdisciplinar y pedagogo Omar Janaan impartirá un taller de cómic y viñetas enfocado a jóvenes de entre 12 y 17 años interesados en las viñetas, el cómic, el humor gráfico y los procesos creativos. Los participantes trabajarán conjuntamente para crear una tira cómica.

Por último, el 16 de mayo tendrá lugar el taller 'El corazón que mueve los títeres' con Peneque el Valiente, en el que los participantes conocerán la historia, construcción y manejo de los títeres de la mano de sus creadores Miguel y Antonio Pino y crearán su propio títere.

Los talleres 'Aula Abierta' se celebrarán en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga (Plaza del Obispo, 6) de manera gratuita previa inscripción a través de formulario en la web www.fundacionunicaja.com. Más información en el correo electrónico medioacionculturalmalaga@fundacionunicaja.com o al teléfono 952624862.