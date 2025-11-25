Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Foto de familia de los galardonados, con los responsables de la Fundación Alonso Quijano. Nacho Alcalá

La Fundación Alonso Quijano premia al Hospital Materno, UMA, Agapea, Luces y SUR

La institución para el fomento de la lectura celebra sus 25 años en una gala celebrada en el Centro Cultural MVA de Diputación

SUR

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:30

Comenta

La Fundación Alonso Quijano celebró ayer sus 25 años dedicados al fomento de la lectura con una gala en el Centro Cultural MVA de la ... Diputación en la que se reconocieron a entidades que apoyan y trabajan con esta entidad, como el Hospital Materno Infantil, la Universidad de Málaga, las librerías Agapea y Luces, y diario SUR. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Fundación, Raúl Cremades, que hizo un repaso a las miles de actividades que han desarrollado en este cuarto de siglo de vida contagiados por la «locura» quijotesca de la lectura del protagonista que da nombre a la institución.

