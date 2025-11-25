La Fundación Alonso Quijano premia al Hospital Materno, UMA, Agapea, Luces y SUR

La Fundación Alonso Quijano celebró ayer sus 25 años dedicados al fomento de la lectura con una gala en el Centro Cultural MVA de la ... Diputación en la que se reconocieron a entidades que apoyan y trabajan con esta entidad, como el Hospital Materno Infantil, la Universidad de Málaga, las librerías Agapea y Luces, y diario SUR. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Fundación, Raúl Cremades, que hizo un repaso a las miles de actividades que han desarrollado en este cuarto de siglo de vida contagiados por la «locura» quijotesca de la lectura del protagonista que da nombre a la institución.

Ampliar Colaboradores reconocidos en la gala de este martes, junto a los organizadores. Nacho Alcalá

En un acto al que asistieron el alcalde de Málaga, Paco de la Torre; el vicepresidente de la Diputación, Manuel López Mestanza, y la vicerrectora de Cultura, Rosario Gutiérrez, la Fundación Alonso Quijano repasó sus numerosas actividades apoyando diferentes colectivos, como el aprendizaje de español para inmigrantes, la distribución de 36.000 libros entre los niños hospitalizados en el Materno Infantil y el envío de 25.000 ejemplares y de material educativo a bibliotecas y entidades de Iberoamérica y África.

Un «milagro», como lo calificó su presidente, que se consigue con el trabajo de decenas de voluntarios que colaboran desinteresadamente para hacer realidad unas actividades que, en 2015, fueron reconocidas con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, que concede el Ministerio de Cultura y entregó el rey Felipe V.