La fuerza cotidiana y silenciada de las mujeres de la España de posguerra se apodera del Mucac La Coracha

Ahora tendrá 75 años, pero antes fue una niña. Isabelita Clemente, Sant Boi de Llobregat, 1958. Tenía siete años, un vestido claro y una mirada ... tan sincera que Ricard Terré solo necesitó disparar una vez. «Esa niña es un ángel, y quien lo sepa ver lo verá», defendió ante quienes le recomendaron no exhibir a la niña por su discapacidad. Hoy, ampliada a tamaño natural, esa fotografía abre 'Mujeres diosas en la obra de Ricard Terré', la exposición que el Mucac La Coracha ha estrenado este martes. Frente al silencio de la época, se revela cómo el fotógrafo catalán convirtió a las mujeres de la posguerra en presencias casi míticas. Sin artificio ni estridencia: diosas por su humanidad.

El director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso, Luis Lafuente, presentó la muestra junto a su comisaria, Laura Terré, quien ha dedicado año y medio a levantar este recorrido transversal con más de 50 obras en blanco y negro y documentación original, la mayoría de entre 1950 y 1960. «Las mujeres que habitan sus imágenes no son ídolos distantes ni figuras idealizadas; son presencias reales, intensas, siempre desbordantes de fuerza», subrayó Lafuente. La exposición, especialmente concebida para Mucac La Coracha, permanecerá abierta hasta el 26 de abril de 2026 en el Espacio Tres.

Hija de fotógrafo y guardiana de su archivo

Laura Terré afronta este proyecto como una doble responsabilidad: la historiadora que actualiza un legado y la hija que mantiene viva la mirada de su padre. «Lograr que la obra siga viva, que tenga un interés contemporáneo, quizá es lo más difícil. Me gusta actualizar el discurso porque es una obra intemporal que debe hablar a todos los públicos». Para ello buscó un hilo capaz de atravesar toda su trayectoria creativa. Desde 1956 hasta los años 2000, en plena dictadura, Transición y democracia, y lo encontró en ellas, las mujeres.

«Yo no hablo de la mujer, hablo de las mujeres. Cada una tenía su nombre, su momento vital, sus preocupaciones», explicó la comisaria. Terré retrató trabajadoras, madres, viudas del mar, niñas de una posguerra dura, cuidadoras que sostienen el mundo desde lo invisible. Lo hizo en una época «muy masculinizante», donde la profesión fotográfica apenas admitía mujeres. Donde muchos compañeros, según la comisaria, «perseguían la imagen de la mujer liberada desde su cuerpo físico». Terré, en cambio, «buscaba el espíritu», la personalidad.

Exposición 'Mujeres diosas en la obra de Ricard Terré' en el Espacio Tres del Mucac La Coracha. Sección 'Las viudas del mar' en la exposición 'Mujeres diosas en la obra de Ricard Terré'. Sección 'Mujeres trabajadoras' de la exposición 'Mujeres diosas en la obra de Ricard Terré'. Sección 'Semana Santa' de la exposición 'Mujeres diosas en la obra de Ricard Terré'. Carmen Barainca Laura Terré explicando las fotografías de su padre, Ricard Terré en el Mucac La Coracha. Carmen Barainca 1 /

Ese espíritu aparece desplegado en los siete bloques temáticos que articulan el recorrido: 'Los ritos', 'La muerte', 'Semana Santa', 'Carnaval', 'Las viudas del mar', 'Las trabajadoras', 'Madres y niñas', y 'Las cuidadoras'. Cada sección incorpora poemas de autoras españolas. Rosalía de Castro, María Mercé Marsal o la malagueña María Victoria Atencia. «Quizá lo mejor era ponerles una voz femenina. Mujeres que, en el periodo de trabajo de mi padre, dieron voz a emociones silenciadas», apuntó Terré.

Fotografiar la esencia en época de silencio

El visitante encontrará escenas que superan lo documental. Viudas portuguesas esperando a los pescadores sin atreverse a mirar el mar. Mujeres que se introducen en ataúdes para escenificar la curación en rituales dedicados a Santa Marta. Niñas que sostienen un mundo que aún no comprenden. Trabajadoras que cargan peso, cuidan, acarrean, rezan. «Él fotografiaba el espíritu del ser humano. No le importaban los cambios históricos: esas inquietudes siempre estaban ahí».

El Ayuntamiento, en palabras del alcalde, considera la exposición «un reconocimiento al compromiso con la cultura, la memoria visual y el talento creativo», además de un homenaje a la mirada que «ennoblece lo simple». En La Coracha, las mujeres de Terré resplandecen sin alzar la voz. Basta su gesto, su sombra, la dignidad de lo cotidiano. Como Isabelita, el ángel de 1958 que sigue mirando al frente con la inocencia de quien jamás imaginó permanecer en la eternidad de una imagen.