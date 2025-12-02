Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Laura Terré mostrando la exposición 'Mujeres diosas en la obra de Ricard Terré'. Carmen Barainca

La fuerza cotidiana y silenciada de las mujeres de la España de posguerra se apodera del Mucac La Coracha

La exposición 'Mujeres diosas' del fotógrafo Ricard Terré revela la mirada humanista del autor al universo femenino en una muestra abierta hasta abril de 2026

Carmen Barainca

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:33

Ahora tendrá 75 años, pero antes fue una niña. Isabelita Clemente, Sant Boi de Llobregat, 1958. Tenía siete años, un vestido claro y una mirada ... tan sincera que Ricard Terré solo necesitó disparar una vez. «Esa niña es un ángel, y quien lo sepa ver lo verá», defendió ante quienes le recomendaron no exhibir a la niña por su discapacidad. Hoy, ampliada a tamaño natural, esa fotografía abre 'Mujeres diosas en la obra de Ricard Terré', la exposición que el Mucac La Coracha ha estrenado este martes. Frente al silencio de la época, se revela cómo el fotógrafo catalán convirtió a las mujeres de la posguerra en presencias casi míticas. Sin artificio ni estridencia: diosas por su humanidad.

