Fuente de San Gabriel

El azulejo que reproduce la entrada al cementerio de San Vicente Ferrer, en Olías, forma parte de una serie de cuatro que decora la fuente ... que hay en la calle principal de cementerio de San Gabriel, también conocido como Parcemasa por la empresa municipal que gestiona los espacios funerarios de la ciudad. Es una sencilla fuente mural, forrada de azulejos blancos y con los perfiles de ladrillo, en cuyo frente aparece pintado el escudo de la ciudad y el nombre del recinto, Parque Cementerio de San Gabriel. Como piezas decorativas hay cinco ranas de cerámica verde, que servían de caños por los que manaba el agua, y cuatro azulejos, firmados en 1998, con las portadas de cuatro cementerios municipales: San Miguel, San Antonio de Churriana, San Juan de El Palo y San Vicente Ferrer de Olías.

Delante de la fuente hay un estanque circular en el centro de un espacio ajardinado. En una de sus esquinas hay un monumento funerario, traído en 1992 desde el cementerio de San Miguel, dedicado a una de las víctimas del incendio de la Aduana del año 1922. El Parque Cementerio de Málaga fue inaugurado el 1 de enero de 1987 para dotar a la ciudad de unas modernas y funcionales instalaciones funerarias, lo que supuso la clausura de los antiguos cementerios de San Miguel y San Rafael.

