Fuente de San Gabriel

VÍCTOR HEREDIA HISTORIADOR

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

El azulejo que reproduce la entrada al cementerio de San Vicente Ferrer, en Olías, forma parte de una serie de cuatro que decora la fuente ... que hay en la calle principal de cementerio de San Gabriel, también conocido como Parcemasa por la empresa municipal que gestiona los espacios funerarios de la ciudad. Es una sencilla fuente mural, forrada de azulejos blancos y con los perfiles de ladrillo, en cuyo frente aparece pintado el escudo de la ciudad y el nombre del recinto, Parque Cementerio de San Gabriel. Como piezas decorativas hay cinco ranas de cerámica verde, que servían de caños por los que manaba el agua, y cuatro azulejos, firmados en 1998, con las portadas de cuatro cementerios municipales: San Miguel, San Antonio de Churriana, San Juan de El Palo y San Vicente Ferrer de Olías.

