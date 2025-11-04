Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La serie 'Óvulo' se expone por primera vez con toda su potencia desde la donación de Frank Rebajes en 1988. José Doblas

Frank Rebajes, el artista con obra en el Metropolitan al que Málaga olvidó en un cajón

Una exposición en el Mucac La Coracha reivindica al norteamericano de origen dominicano y español que se instaló en Torremolinos tras triunfar en la Quinta Avenida de Nueva York

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:09

Cada fin de semana se pasaba por Tiffany's. Pero no por la cinéfila joyería que hizo famosa Audrey Hepburn en la Quinta Avenida de ... Nueva York, sino por la no menos mítica discoteca de Torremolinos. Aunque antes, aprovechaba para pasarse a ver otras joyas, las que exponía el artista Frank Rebajes en calle San Miguel. Piezas de orfebrería moderna y rompedora que se asomaban al escaparate y entre las que se paseaban dos gatos blancos con pasos que parecían coreografiados sin tocar las valiosas obras. Unos broches, colgantes y collares de cobre que su creador se había traído de esa misma Quinta Avenida en la que también tuvo su tienda-taller por el que pasaron clientes tan distinguidos como Jackson Pollock y Peggy Guggenheim. Una tarde estaba Frank fumando en la puerta de su tienda cuando invitó a pasar a aquel joven que había visto merodear otras veces. El visitante no tenía un duro y no compró nada, pero el artista y joyero estadounidense de origen dominicano y español le abrió las puertas de su refugio. Ese al que llegó huyendo del éxito y al que pocos lograron penetrar. Un gesto que ahora le ha devuelto aquel joven ya crecidito, el artista y coleccionista Diego Santos, que ha comisariado en el Mucac La Coracha la exposición 'Del Óvulo al origen. Un viaje a la inversa', que reivindica a este artista olvidado que donó su obra más exclusiva a Málaga, que la ha guardado y olvidado en un cajón -léase almacén- durante más de 35 años.

Frank Rebajes, el artista con obra en el Metropolitan al que Málaga olvidó en un cajón