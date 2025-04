Saúl Jiménez Fortes: «Estaba en una situación difícil y ahora estoy en uno de los carteles del año»

Recién llegado de tentar en Valdefresno, en tierras de Salamanca, y Miura, en la provincia de Sevilla, Saúl Jiménez Fortes (Málaga, 1990) asistió el pasado ... jueves al estreno del documental realizado por el periodista Carmelo López que rememora la histórica tarde del diestro malagueño del 20 de agosto de 2024 cuando salió a hombros de La Malagueta tras una extraordinaria actuación donde se impuso en el mano a mano a Roca Rey. Antes de la proyección, Fortes atendió a SUR para hablar sobre cómo aquel triunfo le ha abierto puertas hasta ahora cerradas para afrontar la actual temporada con varios contratos ya firmados.

–Cuando en noviembre pasado recogió el trofeo Estoque de Plata a la mejor faena de 2024 en Málaga desvelo que al principio de la pasada temporada meditó si merecía o no la pena seguir en el toreo. Este año el futuro se ve de otra manera, ¿no?

–Sí. Afortunadamente tras la tarde de Málaga ha cambiado la percepción de la gente, de las empresas y las oportunidades. Por lo menos, este año hay un proyecto de temporada que sigue dependiendo de mí porque aunque no hay 30 ó 40 contratos hechos sí hay los contratos suficientes para que uno pueda mostrarse como torero en las plazas importantes y volver al gran circuito, que es lo que deseo. El año pasado aunque me seguía sintiendo torero porque a pesar de torear menos seguía yendo al campo, hacía vida de torero y porque ser torero es mucho más que el día de torear en una plaza, es verdad que hubo un momento concreto de mucha desesperación y por eso dije que estuve pensando en abandonar.

–¿Ésta es una temporada a cara o cruz para definir el futuro de Fortes?

–Antes lo vivía mucho así y me lo tomaba muy a pecho. Con el tiempo he aprendido que siempre hay oportunidades y que mientras uno quiera seguir estando en esta profesión la vida es impredecible y a lo mejor este año no es porque tiene que ser más adelante. Creo que si hubiera triunfado el torero que tomó la alternativa en Bilbao, que era otro torero y otra persona, y hubiera tenido una carrera de éxito desde el primer momento quizás no sería el torero que soy. Por tanto, creo que todo llega en el momento perfecto y que Dios escribe derecho con renglones torcidos. En este sentido, afronto la temporada con la tranquilidad de que va a ser lo que tenga que ser. Yo tengo hecho mi trabajo y, evidentemente, voy a darlo todo.

–¿Cómo ha sido ese proceso de maduración como torero y cuál es el momento en el que se encuentra?

–Hay muchísima diferencia conceptualmente entre el torero que antes era y el que soy. Antes era un torero más aguerrido e intentaba buscar un toreo de poder y de cercanía buscando la emoción a través del dramatismo y de la épica. Ahora, sin renunciar al que era, busco un toreo más artístico y primar la calidad por encima de la cantidad. Esa evolución ha sido a base de mi inquietud personal, de querer mejorar como profesional, de querer aprender, tanto técnica como artísticamente, de saber que eres capaz de dar mucho más de lo que estás dando. Junto a esta curiosidad también hay muchísimos aspectos: la mejora técnica, la mejora personal o la madurez personal y psicológica.

–Aunque todas las citas son importantes para el devenir de la temporada, Madrid, por la repercusión que tiene lo que se haga en su plaza, entiendo que es una fecha especialmente marcada en rojo.

–Mentiría si dijera que me lo tomo como un día más. Madrid para mí siempre ha sido muy importante. Me he entregado mucho a esa plaza y he esperado también mucho tiempo volver a esa plaza. De las grandes recompensas que he tenido, ya no profesionales o económicas sino personales de lo que supuso la tarde de Málaga del año pasado, que fue junto a la de Montoro las dos únicas que toreé en 2024, ha sido volver a Madrid; entrar en San Isidro directamente, algo que es realmente difícil. Años atrás, en temporadas con más contratos y triunfos anteriores, me costaba un mundo entrar en Madrid incluso fuera de San Isidro y ahora han sido ellos los que han llamado directamente para estar en los carteles. Para mí eso es una gran recompensa. Pase lo que pase esa tarde (la del 21 de mayo), que espero que pasen cosas importantes, ya estoy disfrutando de esa vuelta a Madrid.

Ampliar Fortes apoyado sobre las tablas de La Malagueta. pacurrón

–En este tiempo donde no se han abierto tantas puertas, ¿han sido las empresas injustas con Fortes?

–Puedo entender que esa percepción es una lectura fácil y que a un torero que le han castigado mucho los toros, que se ha entregado mucho, que intenta no dejar nada en el tintero cada tarde y con graves cornadas no tenga contratos. Pero al final no creo que esa sea una lectura correcta. Me gusta verlo como que uno también es responsable de lo que le pasa en la vida. Estos años de parón me han servido para reflexionar mucho sobre aquellos toros que a lo mejor debería haber matado y no he matado o dónde debería haber triunfado y no lo hice y me ha servido para entender que hay muchas circunstancias que no dependen de uno. En esos años que yo he estado más apartado por diversas circunstancias, entre ellas mis afecciones a las rodilla y el tobillo, la pandemia,… han pasado cosas en el toreo como la irrupción de toreros como Emilio de Justo, Juan Ortega, Tomás Rufo o Pablo Aguado y el puesto que yo ocupaba en las ferias ahora está ocupado. Entonces hay que volver a ocuparlo. La mente muchas veces es egocéntrica, le gusta llevar razón y ver que todos tienen la culpa, porque es más fácil, pero no creo que se haya sido injusto conmigo.

–En las Feria de Málaga del año pasado vimos una gran actuación suya, ¿está en el mejor momento de tu carrera profesional?

–Ese día por lo menos sí. (Risas). En mi carrera siempre he intentado ir a mejor. A veces tienes que volver atrás y ver cosas del pasado que también te funcionaban, pero creo que la progresión es clara y me identifico más con esa forma de torear que tuve aquí en Málaga. Ese día también se dieron las circunstancias ya que salieron los toros adecuados para ello y, sobre todo, llevaba muchos años en silencio preparando esa tarde. Toda esa emoción y esos sentimientos, que estaban como comprimidos durante esos años que quería expresar cosas, necesitaban ese gran escenario y ese gran día para que todo explotara.

–Una tarde que ha quedado recogida en un documental porque aquello fue un acontecimiento que se recordará con los años.

–Sí. Fue un acontecimiento en todo el mundo taurino y una tarde bonita que va a quedar reflejada en la historia de esta plaza y en mi propia historia.

–La responsabilidad siempre está cuando un torero está anunciado en un cartel, pero ahora se une la expectación que hay respecto a usted. Ello supone una carga más añadida desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se lleva?

–Si no lo trabajas bien y no preparas bien la mente es una presión que te puede jugar una mala pasada. Creo que hay que aprender a olvidar esa tarde, que sigue muy viva para la gran mayoría, para mí estaba muy viva antes de que ocurriera y cuando ocurrió ya como dejó de estarlo. A pocos días de volver a hacer el paseíllo en Málaga para mí esa tarde es pasado y creo que lo que tiene que ocurrir es otra cosa totalmente diferente, mejor o peor, pero diferente porque es una tarde nueva. La vida te sorprende y te regala cosas más bonitas de las que uno puede imaginar y con esa expectativa vengo.

–¿Y cómo afronta esta Corrida Picassiana?

–Con mucho agradecimiento y ilusión; también con mucho orgullo de decir estábamos en una situación límite, difícil, y ahora estamos en uno de los carteles prácticamente del año, que más repercusión y más interés ha levantado, y eso es bonito. Lo afronto con la idea de que este es el tipo de carteles donde quiero estar. En ese tipo de días es en los que quiero estar: de plaza llena, de cartel de no hay billetes y de torear con dos figuras. Para poder mantenerse en estos carteles y estar ahí, que ahora mismo es posible aquí en Málaga y no en otros sitios, van a hacer falta muchas cosas. Va a hacer falta dar el nivel de figura, como pasó el año pasado, y así lo afronto. Después hace falta triunfar en Madrid y otras muchas cosas. Por tanto, la tarde de Málaga la afronto con la ilusión de que ese querer estar en este tipo de carteles no sea algo puntual, sino lo habitual.

Sobre Roca Rey

–Hace unos días estuvo Roca Rey en Málaga y dijo que le hacía mucha ilusión volver a coincidir con Fortes. Que eso lo diga una máxima figura del toreo debe suponer un motivo de orgullo para usted.

–Sí. Tenemos una admiración mutua. Me hace mucha ilusión torear con él y en cualquier otro sitio. Siempre es un orgullo tener el respeto y el reconocimiento de una máxima figura del toreo.

–¿Cree que vendrá picado? El año pasado le ganó usted la partida en el mano a mano.

–Es un torero muy competitivo y vendrá a darlo todo como hace todas las tardes porque él afronta su carrera prácticamente siempre con un compromiso al cien por cien. Hay tardes que están destinadas para un torero y el año pasado los tres toros míos fueron muy diferentes a los tres suyos y la tarde se decantó para mí como otra tarde puede pasar cualquier otra cosa. Pero sobre todo lo que más me gustaría de la Corrida Picassiana es que diéramos una gran tarde de toros. El cartel ha levantado tanta expectación porque son tres conceptos muy diferentes, complementarios y atractivos: está el magnetismo de Roca Rey de atraer a la masa y a la gente; Juan Ortega también atrae a muchos aficionados por su toreo clásico, muy puro y verdadero; y en mi caso, más aún con lo del año pasado, creo que también hay mucho partidario de Fortes. Si diéramos, cada uno dentro de su concepto, nuestra mejor versión sería lo más bonito que le pudiera pasar a la plaza y a ese día.