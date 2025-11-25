Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista del mural 'El cactus de la flor de un día'. SUR

Flores contra la violencia: Coín se suma al 25N

El municipio estrena 'El cactus de la flor de un día', un mural de gran formato creado por la artista Bosska para reforzar el mensaje del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Coín

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:29

Comenta

Coín incorpora desde esta semana un nuevo elemento a su paisaje urbano coincidiendo con la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación ... de la Violencia contra las Mujeres. Lo hace a través del mural 'El cactus de la flor de un día', una obra de gran formato firmada por la artista urbana Ana Cortés, Bosska, que ha transformado una de las fachadas principales de la Avenida Benjamín Palencia en una composición dedicada a la fuerza y resiliencia de las mujeres.

