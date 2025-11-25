Flores contra la violencia: Coín se suma al 25N

Coín incorpora desde esta semana un nuevo elemento a su paisaje urbano coincidiendo con la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación ... de la Violencia contra las Mujeres. Lo hace a través del mural 'El cactus de la flor de un día', una obra de gran formato firmada por la artista urbana Ana Cortés, Bosska, que ha transformado una de las fachadas principales de la Avenida Benjamín Palencia en una composición dedicada a la fuerza y resiliencia de las mujeres.

La intervención surge a petición del Ayuntamiento de Coín, que buscaba una pieza con un mensaje claro y duradero. Bosska asumió el encargo con la intención de vincular su lenguaje artístico al espíritu del 25N. Durante doce días de trabajo a spray, completó el que define como «el mural más grande que he pintado hasta la fecha», una superficie en la que figura femenina y flora autóctona comparten protagonismo. La artista explica que su objetivo era «enfocar un poco a esas mujeres que florecen contra toda adversidad», un concepto que articula toda la obra.

El elemento central es un cactus cuya flor aparece solo una vez al año, una imagen que Bosska utiliza como símbolo de resiliencia. La artista resume esa idea en torno al sentimiento de unión: «Que juntas podemos conseguir más que separados», afirma al describir la base conceptual del mural. El rostro femenino que preside la composición se acompaña de especies como la gallomba y la orquídea salvaje, plantas presentes en la provincia de Málaga y que refuerzan la relación entre identidad local y mensaje social. La creadora añade que siempre busca «hacer un guiño a la tierra donde pinto», incorporando elementos del entorno.

Atención de los vecinos

A lo largo de los días de ejecución, el mural atrajo la atención constante de los vecinos. La artista asegura que se sintió arropada desde el primer momento: «La verdad es que los vecinos son maravillosos… yo estoy encantada de la vida», señala. El vínculo con la ciudadanía marcó especialmente su experiencia en Coín, donde niñas y familias se acercaban diariamente a seguir el avance del trabajo. Ese ambiente, dice, contribuyó a convertir el proceso en una experiencia cercana y positiva.

El reto técnico también estuvo presente. Bosska, que trabaja exclusivamente con spray, destaca la exigencia que implica abordar una superficie de estas dimensiones. Lo describe como pintar «con rotulador, como si pintara a rayitas», lo que requiere planificación y ritmo diario para completar la obra en los plazos previstos. Pese a las pausas obligadas por la lluvia o las variaciones de temperatura, consiguió terminar a tiempo. «Lo he disfrutado muchísimo», afirma, subrayando que se trata de una de las intervenciones que más satisfacción le han generado.

El resultado es una pieza que aspira a convertirse en un símbolo para Coín, tanto por su presencia visual como por el mensaje que transmite. Bosska espera que la obra funcione como un recordatorio colectivo: «Me gustaría que este mural se convierta en un símbolo de identidad y pertenencia», comenta. El propósito es que el mural, más allá del 25N, acompañe a quienes transiten a diario por la zona, evocando la importancia de la resiliencia y la comunidad en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.