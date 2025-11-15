Flamenco para toda la familia este fin de semana en Antequera

Antequera acoge este fin de semana el Ciclo Juan Casillas, en recuerdo del añorado cantaor, con un programa flamenco en el templo de San Juan ... de Dios.

Lo abrió «La Guitarra Voladora» donde las marionetas de Antonio Pino se fusionaron con el arte de Ana Pastrana, un portento de arte y clase. Producciones Infantiles Miguel Pino suma el flamenco como oferta de aventura para los más pequeños.

El espectáculo consigue que los niños descubran la magia de los tangos, las alegrías y las bulerías, cada uno presentado con cariño y claridad: melodías características, letras juguetonas, pequeñas pinceladas históricas y, por supuesto, coreografías que invitan a mover los pies incluso desde la butaca.

Ana Pastrana se convierte en un torbellino expresivo capaz de explicar, con un zapateado o un braceo, lo que a veces las palabras no logran. A su lado, la guitarra de David de Ana sostiene el relato con un sonido cálido y cercano, perfecto para que los niños sientan el pulso del flamenco desde su raíz.

Y entre tanto arte, una bruja revoltosa se empeña en que nada salga como debería, poniendo a prueba el compás y la paciencia del duende. Sus travesuras generan momentos hilarantes que permiten a los pequeños espectadores comprender que, incluso en el flamenco, el caos puede convertirse en ritmo si se sabe escuchar.

Elementos tan cotidianos como un botijo, un palo y la silla de anea, convertidos aquí en símbolos del compás eterno, acompañan al dúo protagonista y ayudan a hilar un relato que combina tradición, pedagogía y entretenimiento.

El resto del programa

Este sábado 15, la artista antequerana, Victoria Amador «La Rubia de Antequera» tomará el escenario a las 20 horas. Le acompañarán en el cante, Antonio Ortega hijo y Antoñita Contreras; estando al toque, Juan Ramón Caro. Un espectáculo donde el flamenco tomará el pulso a la cultura antequerana.

Y cerrando este ciclo, una cita con una conferencia ilustrada a cargo de Belén Vega titulada «La voz en el cante flamenco. Clasificación y análisis tímbrico». Contarán también en esta cita con la guitarra de Rubén Portillo. Será el domingo 16 de noviembre a las 18,30 horas. Todo, con entrada libre y gratuita.

Por otra parte, este domingo 16 a las 13 horas, el Corazón de María acogerá un «flashmob» y el sábado 29 de noviembre, la Escuela Flamenca de Ana Pastrana traerá a David Carpio, Manuela Carpio y Juan Requena en un espectáculo de nivel. Habrá baile a las 10 y 11,30 horas, guitarra a las 10,30 horas y cante a las 13 horas en el Corazón de María.