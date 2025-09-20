Fin de temporada
VÍCTOR HEREDIA HISTORIADOR
Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00
Termina el verano y pasa la temporada de helados, aunque ya sabemos que se pueden tomar todo el año. A este cucurucho de tres bolas ... no le faltan ni los chorreones que caen por el barquillo. Pero este tirador ya no está, ha sido retirado hace unos días porque el local ha cesado en su actividad. Se pierde así uno de los negocios más especiales del centro tanto por su decoración como por sus productos. Son las cosas de una ciudad fenicia, como atestiguan los restos que en 1875 aparecieron debajo de este inmueble. LA SOLUCIÓN, MAÑANA DOMINGO
