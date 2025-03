La mítica banda Sexy Sadie volverá a subirse a los escenarios este sábado 29 de marzo. Con la previsión meteorológica marcando un sol radiante, ahora ... sí, el puerto de Benalmádena acogerá el regreso puntual de los mallorquines, quienes acuden a la cita para respaldar el proyecto emprendido por doce bandas malagueñas, a través del disco 'Found in Málaga-Sexy Sadie/Lost & Found 20th Anniversary' (Subterfuge, 2025), un disco que reivindica la influencia de la banda en el indie español.

La cita, que estaba prevista para el 8 de marzo y tuvo que ser aplazada por la lluvia, comenzará a la hora del 'brunch' y por el escenario del puerto deportivo benalmadense pasarán algunos de los grupos que han colaborado en el disco: El País Musicano, Gran Premio, Scandinavia, WasabiCru, Bauer y Rubio Americano. Tras ellos cerrará la jornada Sexy Sadie.

-¿Qué os parece este homenaje malagueño?

-Nos enteramos del proyecto cuando ya estaba en marcha y nos pareció algo muy bonito, algo especial que ya no esperábamos recibir a esta altura de nuestras vidas. La carrera de Sexy Sadie hace mucho que se cerró, pero de vez en cuando nos llegan propuestas muy bonitas que nos hacen darnos cuenta, ahora con el paso del tiempo, de lo importante que fue nuestra música, en aquel momento no teníamos consciencia de estar haciendo algo tan grande.

-¿Habéis podido escuchar el disco completo?

-Cuando estuvo terminado nos lo mandaron y nos reunimos todos para escucharlo juntos. Fue increíble. La calidad de las bandas, de la grabación, el nivel artístico y el buen gusto, nos impactó. Además nos gusta mucho que cada banda ha hecho sus versiones con total libertad. La música independiente tiene que tener libertad creativa. Ese era el único requisito que exigíamos nosotros cuando estábamos en activo, poder ser creativos y no tener ningún compromiso en hacer música comercial o con vestir de una manera u otra. Queríamos hacer simplemente lo que nos apetecía y eso es algo que se respira en este disco. Es un diez de diez y estamos super orgullosos.

-¿Crees que el indie actual sigue haciéndose con esa libertad?

-No quiero decir que no haya grupos creativos e independientes del mercado o de seguir unos cánones concretos, pero es cierto que el indie que yo viví se ha transformado a comercial, por la influencia de las multinacionales. Es lo mismo que pasa con los festivales de música, que ya no son lo que eran, ahora la gente va a un festival porque es una fiesta, no por quien toque. No digo que sea ni mejor, ni peor, es diferente. También es cierto que esta nueva era de Internet permite el 'hazlo tu mismo' y eso ha favorecido la libertad porque no tienen ataduras discográficas. Algunos hacen cosas para triunfar y otros hacen lo que les sale del alma, como es el caso de Rubio Americano o de WasabiCru. Eso es lo que me gusta de este disco, que es auténtico porque lo han hecho grupos que están al margen de las listas de ventas.

-Parece que la huella que dejó Sexy Sadie es grande...

-Ahora nos damos cuenta de que las canciones que hicimos, que eran cada una de una manera porque nacían libremente, eran pequeñas obras de arte. Estas versiones demuestran que esas canciones son lo más importante de todo, lo que queda para siempre. Cuando estábamos en plena actividad no éramos muy conscientes, tampoco teníamos redes sociales en esa época, por lo que el ego no estaba muy hinchado. Veíamos a la gente cantar en los conciertos, pero más allá de eso no teníamos conciencia de la huella que dejaba nuestra banda. Y lo mejor es que esa huella ha sido sobre todo en gente que hace música: En Santiago Auserón, Lori Meyers, Amaral, Niños Mutantes, León Benavente... gente que te habla de tus discos como si fueran fundamentales en sus vidas. Es algo muy bonito.

-¿Fue complicado para una banda ubicada fuera de la península, en vuestro caso en las Baleares, haceros hueco en el circuito?

-Sí que lo fue, por pura logística. Cada vez que nos movíamos teníamos unos costes más elevados que cualquier otra banda y eso hacía que vivir de la música se complicara todavía más. Imagino que hoy debe de seguir ocurriendo igual.

-Antes del concierto de este sábado en Benalmádena, Sexy Sadie ha vuelto a juntarse en alguna que otra ocasión. ¿Cómo decidís cuando sí y cuando no merece la pena volver a estar juntos en el escenario?

-Somos un grupo democrático, lo votamos todo. Ya nos juntamos a propuesta de Santiago Auserón para hacer cinco conciertos juntos, hay propuestas que no se pueden rechazar. Todos tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, pero dentro de nuestras posibilidades, nos gusta juntarnos. En su día nos separamos por salvar nuestras amistades, que estaban por encima del negocio, aquello fue parte de esa libertad de no hacer música por dinero. En este caso creíamos que merecía la pena porque el disco nos ha impactado mucho. Es cierto que por un lado veíamos raro presentar algo que no habíamos hecho nosotros, pero por otro entendimos que se trata de apoyar este proyecto y apoyar a las bandas para que las conozcan. Y claramente es bueno para nuestro legado y nuestra música.

-¿Hay nervios cuando Sexy Sadie vuelve a tocar después de tanto tiempo?

-Siempre hay cosquilleo, pero después de tantos años de carrera, para nosotros es como montar en bicicleta, no se olvida.