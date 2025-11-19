Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Boadella y Fontsère, de Els Joglars, este miércoles durante la presentación del Festival de Teatro en el Cervantes. Pedro J. Quero

El Festival de Teatro estrena lo último de Els Joglars y trae actores como Peris-Mencheta, Carolina Yuste e Imanol Arias

La programación abarca desde el 8 de enero al 30 de mayo y reúne más de 30 obras y cinco estrenos absolutos en las tablas del Cervantes y Echegaray

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:31

La temporada de teatro está de celebración en Málaga tras presentarse el 43 Festival de Teatro. Como cada año, la programación está dividida en dos ... actos: el primero, entre el 8 de enero y el 1 de febrero, y el segundo del 22 de abril hasta el 30 de mayo. Globos y decoración festiva acompañaron la presentación del este ciclo para conmemorar los 65 años de la compañía Els Joglars, que trae el gran estreno de 'El retablo de las maravillas', coproducida junto con el Teatro Cervantes. Albert Boadella y Ramon Fontsère, director y actor de Els Joglars, tomaron los globos del 65 aniversario y pusieron la nota festiva en la presentación de la programación que desgranó al detalle el director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, que coorganiza el Festival de Teatro junto con el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de Fundación 'la Caixa' e Idealista.

