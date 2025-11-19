El Festival de Teatro estrena lo último de Els Joglars y trae actores como Peris-Mencheta, Carolina Yuste e Imanol Arias

La temporada de teatro está de celebración en Málaga tras presentarse el 43 Festival de Teatro. Como cada año, la programación está dividida en dos ... actos: el primero, entre el 8 de enero y el 1 de febrero, y el segundo del 22 de abril hasta el 30 de mayo. Globos y decoración festiva acompañaron la presentación del este ciclo para conmemorar los 65 años de la compañía Els Joglars, que trae el gran estreno de 'El retablo de las maravillas', coproducida junto con el Teatro Cervantes. Albert Boadella y Ramon Fontsère, director y actor de Els Joglars, tomaron los globos del 65 aniversario y pusieron la nota festiva en la presentación de la programación que desgranó al detalle el director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, que coorganiza el Festival de Teatro junto con el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de Fundación 'la Caixa' e Idealista.

En total son 33 propuestas y cinco estrenos absolutos para este 43 Festival de Teatro que trae a Málaga a actores como Sergio Peris-Mencheta, Juan Echanove, Ana Torrent, Carolina Yuste, Adriana Ozores, Anabel Alonso, Joaquín Reyes, Magüi Mira, José María Pou y María Barranco, entre una larga lista de caras reconocidas sobre las tablas. El gran estreno el viernes 9 y sábado 10 de enero con 'El retablo de las maravillas' del Cervantes y Els Joglars, contará con Ramon Fontsère, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Bruno López-Linares, Javier Villena y Rafael Blanca para hablar del conocido entremés de Cervantes y abarcar las falsedades del mundo del arte, las nuevas religiones, la política o la gastronomía.

Los otros cuatro estrenos: 'El patio número 3' de la nueva compañía Aeterno; 'Cría cuervos' de Teatro del Náufrago; 'El sí de las niñas' con Jóvenes Clásicos y 'TUC' de Pata Teatro, todos serán en el Echegaray durante el primer acto del festival.Obras como 'La casa de Bernarda Alba' de TNT con Pepa Gamboa al frente; 'La barraca' y 'La música', esta última con Ana Duato y Darío Grandinetti, dirigidas ambas por Magüi Mira; la doble dirección también de Peris-Mencheta con 'Blaubeeren' y 'Constelaciones'; 'La mujer rota' con Anabel Alonso; 'La reina brava' con Las Niñas de Cádiz; 'Las lágrimas de Petra von Kant', con Ana Torrent. También llegará Coque Malla y Paula Iwasaki en 'La ópera de los tres centavos'; o 'Fronteras' con Carolina Yuste.

El talento de Málaga

Los malagueños Fran Perea, con 'El efecto', y María Barranco con 'Mejor no decirlo' vuelven a su tierra. Fran Perea lo hace junto a Alicia Borrachero, Elena Rivera e Itzan Escamilla con un montaje de Producciones Teatrales Contemporáneas que profundiza en los límites del amor y la ética el lunes 19 de enero. María Barranco estará sobre las tablas el 30 y 31 de enero junto con Imanol Arias con 'Mejor no decirlo', dirigido por Claudio Tolcachir.