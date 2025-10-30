Festival Irreconciliables: poesía libre 'in memoriam' de Paco Cumpián

«Paco seguramente se está rebelando«, vaticinaron. No quería »glorietas ni calles«, pero este homenaje era »necesario y esencial«. El Festival Irreconciliables inauguró este miércoles, ... bajo la lluvia, su decimocuarta edición con un recuerdo a quien fue figura clave en su creación, el indómito poeta Paco Cumpián, fallecido este mismo año. Una apertura 'in memoriam', con un simbólico Entierro Poético, encabezado por las directoras del evento, Ángelo Néstore y Violeta Niebla, que estuvieron acompañadas por Antonio Javier López, director de La Térmica; Francisco Cañadas, responsable de literatura de la Fundación Unicaja; Jorge Serra, director del Cementerio Historico San Miguel; y los escritores Francisco Ferrer Lerín, Blanca Lacasa y María Eloy-García.

Bajo el lema 'Ya está to el pescao vendío', el festival se desarrolla en distintos espacios de Málaga, reuniendo a una destacada nómina de autores y autoras como Juan de Salas, Luis Mario, Kenya Stéphanie, Cristian Alcaraz, Laura C. Vela, Victoria Borrás, María Eloy-García, Francisco Ferrer Lerín, Miriam Reyes, Natalia Litvinova o Cristian Alcaraz, entre otros. La programación reivindica la diversidad creativa y la convivencia de estilos, recuperando el espíritu original del festival, cuando la poesía se entrelazaba con la música, el teatro y el juego.

Agenda

Durante tres días, Málaga se llena de actividades que combinan literatura, performance y comunidad. Tras la apertura, el festival continúa este jueves con la 'reading party' La Lektoteca en La Térmica, donde poesía y música dialogarán en un ambiente festivo, y culminará el viernes 31 de octubre con lecturas, proyectos comunitarios y un concierto íntimo de La Rate Timide en el Hammam Al Ándalus. Esta clausura sensorial resume la esencia de Irreconciliables: un espacio donde la palabra, el cuerpo y la emoción se encuentran para celebrar la libertad poética.

A lo largo de sus catorce ediciones, Irreconciliables se ha consolidado como un punto de encuentro entre autoras y autores consolidados y nuevas voces, demostrando que la diversidad es una fuente de riqueza y no de conflicto. La edición de 2025 cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga a través de La Térmica, el Centro MVA y el Centro Cultural Generación del 27, así como la colaboración de la Fundación Unicaja, la Librería Rayuela, la Biblioteca de Málaga, la Fundación Rafael Pérez Estrada, la Fundación Málaga, Hammam Al Ándalus, Cervezas Victoria, Uco Cultura, Batalla y el Cementerio Histórico San Miguel.