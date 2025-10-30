Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Festival Irreconciliables: poesía libre 'in memoriam' de Paco Cumpián

Un homenaje al indómito editor y poeta, fundador de este encuentro, abre una nueva edición donde la música, el teatro y el juego van de la mano

SUR

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:33

Comenta

«Paco seguramente se está rebelando«, vaticinaron. No quería »glorietas ni calles«, pero este homenaje era »necesario y esencial«. El Festival Irreconciliables inauguró este miércoles, ... bajo la lluvia, su decimocuarta edición con un recuerdo a quien fue figura clave en su creación, el indómito poeta Paco Cumpián, fallecido este mismo año. Una apertura 'in memoriam', con un simbólico Entierro Poético, encabezado por las directoras del evento, Ángelo Néstore y Violeta Niebla, que estuvieron acompañadas por Antonio Javier López, director de La Térmica; Francisco Cañadas, responsable de literatura de la Fundación Unicaja; Jorge Serra, director del Cementerio Historico San Miguel; y los escritores Francisco Ferrer Lerín, Blanca Lacasa y María Eloy-García.

