El XXV Festival de Cine Francés homenajea la carrera de Costa-Gavras Tres obras destacadas de la filmografía del autor y cineasta podrán verse en el Centre Pompidou Málaga en el certamen de la Alianza Francesa SUR Viernes, 30 agosto 2019, 00:02

málaga. El Festival de Cine Francés de Málaga dio ayer a conocer un avance de lo que será la vigésimo quinta edición del certamen, que se llevará a cabo del 11 al 18 de octubre de 2019 en diferentes espacios de la ciudad de Málaga. El cineasta francés de origen griego Costa-Gavras será la figura homenajeada de esta edición; un reconocimiento que nace de la habitual colaboración con el Festival Premiers Plans de Angers.

Se trata de uno de los avances del Festival de Cine Francés de Málaga que presentará su programación al completo a mediados de septiembre. Este año las diversas actividades de su programa tendrán lugar en espacios como el Centre Pompidou Málaga, La Térmica, y el Cine Albéniz, que acoge la programación oficial francófona del Festival.

El Festival de Cine Francés ha elegido este año la figura del imprescindible cineasta Costa-Gavras (1933, Grecia) por su contribución a la cinematografía mundial con su compromiso político llevado a la gran pantalla, haciendo de sus obras una herramienta de transformación social y de movilización de conciencias. Ganador de diversos premios Oscars, BAFTA, o del Festival de Cannes entre muchos otros, Costa-Gavras siempre ha contado con figuras internacionales a lo largo de su trayectoria, como Jorge Semprún, Dustin Hoffman o Jean-Louis Trintignant, con los que ha llevado a cabo algunas de sus obras más relevantes. Además ha adaptado destacadas obras literarias de autores como Vassilis Vassilikos ('Z', 1969), Romain Gary ('Clair de femme', 1979) o Thomas Hauser ('Desaparecido', 1982).

Este año se proyectarán tres de sus grandes películas en el Centre Pompidou Málaga. La ópera prima del director abrirá esta sección el lunes 14 de octubre con 'Compartiment tueurs' (1965), una película franco-italiana, adaptación de una novela de Sébastien Japrisot, con referencias al cine policiaco de Clouzot o Melville (director homenajeado en la edición de 2018).

El miércoles 16 de octubre se proyectará 'Z' (1969), probablemente la obra más importante del autor hasta la fecha; esta adaptación de libro de su compatriota Vassilis Vassilikos cuenta la historia del asesinato de un griego liberal cometido por las autoridades del país, regido por la corrupción. Esta cinta ha sido la más premiada de su carrera; además supone un punto de partida en el género policiaco y político del que muchos otros autores se verían influenciados posteriormente.

Por último, el jueves 17 de octubre, el homenaje concluirá con 'L'aveu' (The confession, 1970). Se trata de la segunda representación sobre el totalitarismo en la obra de Costa-Gavras, después del éxito de 'Z'. Con esta otra obra militante, el director denuncia los juicios estalinistas y las torturas que sufrían los presos políticos a los que obligan a reconocer hechos no acontecidos. Sin la implicación de Yves Montand y Simone Signoret, actores protagonistas de la cinta, el proyecto no habría visto la luz, debido a las presiones comunistas francesas.

Todas las proyecciones se emitirán a las 18.00 horas en el Auditorio del Centre Pompidou Málaga (Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n) y son de entrada libre hasta completar aforo.