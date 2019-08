FERIA Y FLAMENCO

Al comenzar los festejos del mes de agosto, y al igual que en años anteriores, vamos a comentar lo que creemos debe ser la aportación flamenca a la feria. Primero hacer notar que esta de Málaga es una feria andaluza en la que el flamenco y los verdiales deben estar presentes en la mayoría de las actividades que se organicen sin que ello signifique acaparamiento alguno, sencillamente estar por su significación malagueña. Después seguir la buena costumbre de algunas ferias andaluzas, como pueden ser las de Córdoba, Jerez de la Frontera, Chiclana, Sevilla, Puerto de Santa María, Utrera, etc., y sin pretender imitarlas, cada una tiene su propia idiosincracia o manera de demostrar su andalucismo, convocar el mayor número de artistas flamencos y situarlos por las plazas y calles en las que la feria esté presente, y así poder ofrecer auténticos y variados espectáculos flamencos.

Y si es cierto que en muchas ferias y fiestas andaluzas este arte secular está presente de forma real y verdadera y además tratado con dignidad; existen otras que debemos olvidar, en las que se ofrece flamenco y después lo que se da es choco por calamar, es decir, un sucedáneo sin arte y sin gracia que muchos creen que es flamenco debido a la publicidad con que se ampara en muchos medios de comunicación. Hay que estar vigilantes y evitar que esto suceda, puesto que el gran perjudicado es el flamenco sin adjetivos.

Viernes 16 Feria de Málaga. 14.00 horas. Peña Juan Breva. Actuación del cantaor Rafael Sánchez con la guitarra de Gabriel Cabrera; igualmente intervendrá el cuadro flamenco de Rocío Suárez, con el cante de Juan Francisco Rivera. Sábado 17. Feria de Málaga. 14.00 horas. Peña Juan Breva. Actuación del cantaor Manuel de la Curra con la guitarra de Chaparro de Málaga. Actuará también el cuadro flamenco de Sara Carnero. Fiesta de verdiales.- 13.00 horas. C/ Larios. Panda Juvenil de Álora y Panda Raíces de Alora. Caseta de Feria 22.00 horas. Panda Raíces de Málaga y 1ª Puerto de la Torre. Festival flamenco.- 22.00 horas. Parque Mirador. Alozaina. Cante: Virginia Gámez, Remedios Reyes, Manuel Cuevas, Isabel Carmona y Nerea Sánchez. Toque: Andrés Cansino, Ismael Rueda, José Domínguez e Ismael Chicano. Domingo 18. Feria de Málaga. 14.00 horas. Peña Juan Breva. Actuación de la cantaora Marina Badía con la guitarra de Antonio Soto. Lo hará también el cuadro flamenco «Soleá». Fiesta de verdiales.- 13.00 horas. C/ Larios. Panda El Manantial y Panda Aires del Torcal. Casera de Feria 22.00 horas. Panda de Isabel Portillo y Panda Los Mora. Lunes 19. Feria de Málaga. 14.00 horas. Peña Juan Breva. Actuación de la cantaora Chelo Soto acompañada a la guitarra por Antonio Soto. Intervendrá también el cuadro flamenco «Rondeñas». Fiesta de verdiales.- 13.00 horas. C/ Larios. Panda San Isidro de Periana y Panda La Axarquía. Caseta de Feria. 22.00 horas Panda 1ª de Comares y Panda Montes de Guadalmedina. La Lupi. Rivesaltes. Francia. Actuación de la compañía de La Lupi en el Festival Flamenco de Rivesaltes. Del 20 al 24 impartirá un curso de baile en la citada ciudad francesa. Martes 20 Feria de Málaga. 14.00 horas. Peña Juan Breva. Actuación del cantaor Bonela hijo acompañado a la guitarra por Pepe Fernández. Cuadro flamenco de Irene Lozano «La Chiqui». Fiesta de verdiales.- 13.00 horas. C/ Larios. Panda San Lorenzo Mártir y Panda Azahar de Algaida. Caseta de feria. 22.00 horas. Panda Los Mora y Panda Coto de las Tres Hermanas. Miércoles 21. Feria de Málaga. 14.00 horas. Peña Juan Breva. Actuación de la cantaora Rocío Santiago acompañada a la guitarra por Juani Santiago. Lo hará también el cuadro flamenco de Bastián Jiménez. Fiesta de verdiales.- 13.00 horas. C/ Larios. Panda 1ª de los Montes y Panda Raíces de Málaga. Caseta de feria. 22.00 horas Panda El Capitán y Panda El Borge. Jueves 22. Feria de Málaga. 13 horas. Peña Juan Breva. Actuación de Fabiola Santiago con la guitarra de Fernando Santiago. Actuará también el cuadro flamenco de Luisa Chicano. Fiesta de verdiales - 13.00 horas. C/ Larios. Panda San Isidro de Periana y Panda 1ª del Puerto de la Torre. Caseta de feria. 22.00 horas. Panda 1ª de Benagalbón y Panda de Almogía. Recital flamenco.- 21.00 horas. Castillo El Bil Bil. Benalmádena. Actuación del cantaor Morenito de Íllora con la guitarra de Luis el Salao.

No es que pretendamos hacer una feria exclusivamente flamenca, tampoco es eso. Lo que ocurre es que el flamenco auténtico está poco presente y de seguir así, podría llegar el momento de su olvido, como ha ocurrido con otras muchas cosas. Volvemos a repetir que nos referimos al flamenco-flamenco, no a ese sucedáneo que ya hemos comentado, no a esos flamenquitos actuales que mezclan churras con merinas y dicen que han creado un «nuevo flamenco». Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el tocar una guitarra, el vestir una bata de faralaes o calzar unas botas con tacón de cubilete, no quiere decir necesariamente que se es flamenco.