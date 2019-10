FANGORIA ENCIENDE EL BENALFEST Lunes, 14 octubre 2019, 00:04

El dúo de Alaska y Nacho Canut, Fangoria, protagonizó la madrugada del pasado sábado la segunda edición del Benalfest (Benalmádena). El concierto, celebrado ante más de un millar de personas, recorrió la carrera de la intérprete. Además, la cantante compartió cartel con su marido, Mario Vaquerizo, que junto a las Nancys Rubias consiguieron crear una divertida atmósfera en un festival que se cerró con la actuación de We are not Djs.