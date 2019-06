Facultados para la música Eduardo Retamero, voz principal de Boleros Imperfectos. :: / FÉLIX PALACIOS Este conjunto humorístico y musical ofrece hoy un concierto 'tributo a ellos mismos' en La Polivalente de LagunillasProfesores y trabajadores de la UMA comparten afición en Boleros Imperfectos CLAUDIA SAN MARTÍN Viernes, 7 junio 2019, 00:01

málaga. Música y humor es la conjunción perfecta si la batidora de la imaginación mezcla adecuadamente la sátira, la tradición y la cotidianidad para obtener un licuado de risas y originalidad. De este asunto saben mucho los tres integrantes (a veces llegan a cinco) que conforman Boleros Imperfectos. Estos comediantes musicales reconocen que su estilo no es del todo afinado y refinado, pero llevan diez años en la escena malagueña arrancando las carcajadas y haciendo brillar las miradas de su público allá por donde hacen 'chas' para aparecer a tu lado.

Eduardo Retamero, jefe de Sección de Alumnos en la Secretaría General de la UMA, fue el artífice, junto con el argentino-chileno Leslie Sánchez, de este mejunje musical impredeciblemente acertado. Ambos ponen la voz de las canciones, boleros o no, que conforman su amplio repertorio. Más tarde se sumó una nota de color canario al grupo con Maika Sosa, que se hace cargo del acordeón, el serrucho y los coros. Aparecen a veces en escena Aniceto Murillo, a los bajos, y Sebastián Escámez a la percusión, docentes en la UMA, aunque depende, en su gran mayoría, de la amplitud del lugar donde estos músicos puedan mostrar su artillería más pesada, es decir, su show al completo.

Retamero es tajante con el estilo del grupo; Boleros Imperfectos no es una banda que componga exclusivamente boleros (aunque haberlos haylos), sino que mezclan tango o rock and roll para terminar creando un estilo único y reconocible: «Somos una mezcla de Les Luthiers con Javier Krahe. Queremos que haya personajes y sorpresas», cuenta la cabeza pensante de estas letras rimadas, del guion y de la puesta en escena. Boleros Imperfectos trabaja y maquina continuamente, improvisaciones aparte, los conciertos que ofrece. Uno contesta a otro en mitad de una canción, un coro desentonado pero a la vez a tono por aquí o por allá, voces que no se sabe muy bien de dónde salen y vestuario acorde son las características de estos sinceros «paramúsicos», como se definen. Pero, ¿cómo llega la iluminación para crear letras que arrebaten sonrisas? Retamero lo confiesa, y es que la mejor inspiración «es el día a día» y escribir sobre, por ejemplo, discusiones absurdas con la pareja, regañinas a los hijos o asuntos de actualidad llevados a un extremo hilarante. En su primer disco, 'Palabras mayores' grabado en 2015, se reúnen 17 temas de toda índole; desde crítica política hasta un vals en forma de oda al malagueño que abandona su tierra para buscar una vida mejor en otro lugar en el que, desgraciadamente, no existe el gazpachuelo.

La suerte, porque la música de estas cabezas pensantes crea curiosidad, es que hoy ofrecerán un concierto en la sala Polivalente del barrio de Lagunillas a partir de las 20.30 horas por 5 euros. Lo más curioso de este show, que no será igual que los anteriores, es que es un tributo a ellos mismos: «Los grandes grupos tienen tributos, y nosotros no íbamos a ser menos. Será un espectáculo calcado a los habituales. La gente no se va a dar cuenta de que somos nosotros haciéndonos un homenaje», comenta jocosamente. Entre sus metas y proyectos futuros, además de grabar un segundo disco, es «asaltar la capital» y darse a conocer entre otro público diferente, a pesar de que éstas no son sus expectativas: «No queremos triunfar, pero nos sirve de terapia», remata Retamero con el brillo en los ojos y la felicidad que produce cumplir un sueño con el que fantaseaban todos los adolescentes rockeros: formar una banda, de lo que sea.