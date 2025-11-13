Una exposición para los nostálgicos de la Playstation: desde las primeras consolas hasta sus títulos emblemáticos

Ese pequeño pitido inconfundible que indica que una PlayStation está lista para iniciar una partida parecía resonar con más fuerza en el OXO Museo del ... Videojuego en la nublada mañana del jueves. Bajo el nombre 'Para nosotros, jugadores', el museo ha inaugurado una nueva exposición temporal dedicada a la historia de PlayStation. Con el respaldo de La Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol, la segunda planta del edificio rendirá homenaje a tres décadas de historia, innovación y pasión por una marca que marcó a generaciones enteras.

Santiago Bustamante, responsable del director cultural de OXO Museo del Videojuego, dejó claro desde el principio que el objetivo de la exposición es contar esta historia desde la mirada de quienes han crecido jugando, y no desde la voz corporativa de la marca. Mientras se paseaba por los pasillos de la exposición, contaba con una sonrisa en la cara que PlayStation forma parte de la cultura popular, y está en los recuerdos de los que compartieron su primera partida de FIFA, de los que descubrieron los mundos de Final Fantasy o se lanzaron al caos de GTA.

La exposición propone una experiencia completamente interactiva en la que los visitantes, independientemente de su edad, pueden jugar en las consolas originales y revivir títulos emblemáticos como Call of Duty, Gran Turismo o Crash Bandicoot. Todo ello en un recorrido que combina nostalgia y tecnología, con vitrinas repletas de mandos, cartuchos, portadas y anécdotas de una era que cambió la forma de entender el ocio digital.

Las luces LED de color azul eléctrico envuelven el espacio que transporta al visitante al interior de la propia consola. El recorrido se convierte en una especie de túnel del tiempo en el que los cables enredados de los primeros modelos conviven con las gafas de realidad virtual que esperan al final de la sala, marcando el salto entre generaciones. En cada vitrina, las consolas y mandos originales comparten protagonismo con un amplio catálogo de videojuegos, desde los clásicos que definieron una era hasta las sagas más recientes que siguen conquistando pantallas. El visitante puede jugar, mirar, escuchar e incluso emocionarse: una experiencia 360º, diseñada para revivir no solo la historia tecnológica de PlayStation, sino también la memoria emocional de toda una comunidad de jugadores.

Bustamante no perdió la oportunidad de defender el videojuego como «el décimo arte». Defendió que, aunque a los apasionados por este sector se les haya rechazado y ninguneado, los videojuegos, al igual que la literatura o el cine, tienen la capacidad de emocionar y trascender más allá de la tecnología. Por fin se les está tomando en serio.

El acto de presentación contó también con la presencia de Antonio Díaz, director de Turismo Costa del Sol, que destacó la importancia de esta colaboración institucional. Subrayó que OXO es un espacio único en Europa, y que viendo como el museo ha encajado en la oferta turística de Málaga, es un ejemplo de cómo la cultura, la tecnología y el turismo pueden unirse. Antes de terminar con su discurso, quiso remarcar que la exposición sobre la historia de la consola de Ken Kutaragi, es un paso más para situar a Málaga como referente en innovación tecnológica y entretenimiento.

De nuevo volvió Bustamante a los micrófonos del atril verde fosforito. Desde allí, además de ofrecerle a los asistentes un turno de palabra, quiso adelantar que el Museo del Videojuego no se ha olvidado de la exposición anterior, en la que se recogía la historia del videojuego en España. A punto de salir del horno hay un libro que recogerá entrevistas con figuras españolas más relevantes, prolongando el espíritu divulgativo de lo que hasta ahora había ocupado la segunda planta.

La invitación final fue a través de la frase: Disfrutadla y jugadla. Porque en OXO no se viene solo a mirar, sino a participar, mando en mano, de una historia cultural que sigue viva cada vez que suena el botón de inicio.