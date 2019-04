La exposición 'We are here' reivindica la nueva generación de creadores malagueños SUR MÁLAGA. Miércoles, 3 abril 2019, 00:17

Rebeca Huerta, Silvia Lermo, Darko, María Dávila, Paloma de la Cruz, Javier Artero, María Vera, Julio Anaya, Hadaly Villasclaras, Eugenio Rivas, Marc Montijano y Alejandro Castillo componen el elenco artístico de la exposición 'We are here' (Nosotros estamos aquí). Impulsada por el Área de Cultura y la Sociedad Económica de Amigos de El País, reivindica la nueva generación de creadores que trabajan desde Málaga en formatos tan diversos como la pintura, la escultura o el videoarte.

«No podemos hablar de corrientes o colectivos artísticos, cada artista mantiene su individualidad, sabiendo aprovechar los contenidos académicos adquiridos (en su mayoría provienen de la Facultad de Bellas Artes) pero evolucionándolo a un lenguaje propio. A pesar de seguir siendo considerados artistas emergentes, son estudiosos, investigan sobre la creación en su campo, asisten a exposiciones, ferias, congresos... inquietos por naturaleza», señaló ayer el comisario de la muestra, Luis Reyes Hurtado, que añadió que la selección ofrece «una interesante muestra de por dónde van las nuevas tendencias, planteando una revisión de la estética actual, de los procesos creativos, una experimentación de sensaciones».

La exposición, que podrá visitarse hasta el 27 de abril, fue presentada ayer por el presidente de la Sociedad Económica de Amigos de El País, José María Ruiz Povedano, y la concejala de Cultura, Gemma del Corral, que asistieron junto a buena parte de los artistas de esta muestra colectiva.